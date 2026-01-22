scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

100 शिकायतों की माला पहनकर राजगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचा शख्स, बोला- माफियाओं से मिली है पुलिस, CM हेल्पलाइन भी फेल

Rajgarh Illegal Mining Case: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ तंवर लाल ने शिकायतों की माला पहनकर विरोध जताया. 100 आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर SDM निधि भारद्वाज ने जांच दल गठित किया है.

Advertisement
X
भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबस नागरिक का अनोखा विरोध.(Photo:ITG)
भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबस नागरिक का अनोखा विरोध.(Photo:ITG)

जब सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो इंसान गांधीवादी तरीके से विरोध करने पर मजबूर होता है. राजगढ़ के तंवर लाल के गले में फूलों की जगह उन शिकायतों की माला थी, जो उन्होंने पिछले कई महीनों में अलग-अलग विभागों में दी थीं. मामला शेखनपुर गांव में चल रहे करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध खनन से जुड़ा है.

तंवर लाल के मुताबिक, शेखनपुर गांव में पचास बीघा जमीन पर अवैध खनन चल रहा है. आरोप है कि ज्ञान सिंह सील खेड़ा, सोनू यादव, विक्रम और अन्य लोग दो बड़ी पोकलेन मशीनें लगाकर दिन-रात अवैध खनन कर रहे हैं. 

अब तक लगभग 100 शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है. अवैध खनन माफिया जान से मारने तक की कोशिश कर चुके हैं. CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई. 
 
इस पूरे मामले की जांच कर रही राजगढ़ SDM निधि भारद्वाज ने बताया कि शिकायतकर्ता तंवर लाल का शिकायतों का रिकॉर्ड निकालवाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

एक दर्जन से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती.(Photo:ITG)
राजगढ़: भंडारे में पूड़ी-सब्जी खाते ही बिगड़ी तबीयत, 50 से ज्यादा बीमार
Conflict between two parties over the road
राजगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, गर्भवती महिला समेत आठ घायल, तीन की हालत गंभीर
Conflict between two parties over the road
राजगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, गर्भवती महिला समेत आठ घायल, तीन की हालत गंभीर
rajgarh news
राजगढ़: शॉक में शख्स को आया हार्ट अटैक
छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड में 'सिस्टमैटिक भेदभाव' का आरोप.(Photo:ITG)
रायपुर में डेंटल छात्रों का प्रदर्शन, MBBS के समान वेतनमान के लिए घेरा कॉलेज

सीएम हेल्पलाइन सहित जनसुनवाई में 100 से अधिक आवेदन दे चुका, जिसमें 11 शिकायतें खनिज सात राजस्व पंचायत विभाग की दर्जन भर सहित कई आवेदन दे चुका है. 

Advertisement

अवैध खनन की सच्चाई जानने के लिए तहसीलदार, थाना प्रभारी और खनिज इंस्पेक्टर की एक संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. 

आरोप है कि खनिज विभाग कार्रवाई करने जाने से पहले ही माफियाओं को सूचना दे देता है, जिससे कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement