100 शिकायतों की माला पहनकर राजगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचा शख्स, बोला- माफियाओं से मिली है पुलिस, CM हेल्पलाइन भी फेल

जब सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो इंसान गांधीवादी तरीके से विरोध करने पर मजबूर होता है. राजगढ़ के तंवर लाल के गले में फूलों की जगह उन शिकायतों की माला थी, जो उन्होंने पिछले कई महीनों में अलग-अलग विभागों में दी थीं. मामला शेखनपुर गांव में चल रहे करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध खनन से जुड़ा है.

तंवर लाल के मुताबिक, शेखनपुर गांव में पचास बीघा जमीन पर अवैध खनन चल रहा है. आरोप है कि ज्ञान सिंह सील खेड़ा, सोनू यादव, विक्रम और अन्य लोग दो बड़ी पोकलेन मशीनें लगाकर दिन-रात अवैध खनन कर रहे हैं.

अब तक लगभग 100 शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है. अवैध खनन माफिया जान से मारने तक की कोशिश कर चुके हैं. CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई.



इस पूरे मामले की जांच कर रही राजगढ़ SDM निधि भारद्वाज ने बताया कि शिकायतकर्ता तंवर लाल का शिकायतों का रिकॉर्ड निकालवाया गया है.

सीएम हेल्पलाइन सहित जनसुनवाई में 100 से अधिक आवेदन दे चुका, जिसमें 11 शिकायतें खनिज सात राजस्व पंचायत विभाग की दर्जन भर सहित कई आवेदन दे चुका है.

अवैध खनन की सच्चाई जानने के लिए तहसीलदार, थाना प्रभारी और खनिज इंस्पेक्टर की एक संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

आरोप है कि खनिज विभाग कार्रवाई करने जाने से पहले ही माफियाओं को सूचना दे देता है, जिससे कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है.

