VIDEO: बेकाबू ट्रक ने मारी ऐसी भीषण टक्कर, घर में जा घुसी यात्रियों से भरी बस

राजगढ़ जिले के तलेन कस्बे के मुख्य चौराहे पर ट्रक और बस की भीषण टक्कर से अफरातफरी मच गई. तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में जा घुसी. हादसे में बस सवार एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हादसे का CCTV वीडियो आया सामने (Photo: Screengrab)
हादसे का CCTV वीडियो आया सामने (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन कस्बे में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस को इतनी भीषण टक्कर मारी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी. हादसे में बस में सवार एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

यह दर्दनाक घटना तलेन कस्बे के मुख्य चौराहे पर हुई, जहां आमतौर पर दिनभर भारी आवाजाही रहती है. घटना के सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ट्रक तेज रफ्तार में था और बस को साइड से टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पास के एक घर में जा घुसी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोग चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे.

हादसे का CCTV वीडियो आया सामने

बस के घर से टकराते ही घर के भीतर मौजूद लोग भी सहम गए और आसपास के लोग वहां से भागने लगे. गनीमत रही कि घर में बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. बस के अंदर बैठे यात्रियों में कई लोग सीटों से उछलकर गिर पड़े. 

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद शुरू की और पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी. कुछ घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बाद में एंबुलेंस के जरिए गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए भेजा गया. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ट्रक चालक की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.


 

