scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP में डकैतों का तांडव, लाखों की ज्वैलरी लूटी तो सदमे से व्यापारी के पिता की मौत

राजगढ़ के सराफा बाजार में बुधवार रात डकैतों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी और लाखों की ज्वैलरी लूट ली. विरोध करने वालों पर गुलैल से हमला किया गया. डकैती की खबर से आहत एक सर्राफा व्यापारी के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए पांच टीमें गठित की हैं.

Advertisement
X
CCTV में कैद हुए बदमाश (Photo: Screengrab)
CCTV में कैद हुए बदमाश (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बुधवार रात डकैतों ने ऐसी दहशत फैलाई कि पूरा शहर सहम उठा. किला क्षेत्र स्थित सराफा बाजार में करीब 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग करते हुए एक के बाद एक कई दुकानों को निशाना बनाया और लाखों रुपये की ज्वैलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए. इस सनसनीखेज वारदात के बाद गुरुवार को एक सर्राफा व्यापारी के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे मामला और भी दर्दनाक हो गया.

आधी रात सराफा बाजार में डकैती

जानकारी के अनुसार, बदमाश देर रात सराफा बाजार पहुंचे और दुकानों के शटर तोड़कर अंदर घुस गए. जिन्होंने विरोध किया, उन पर डकैतों ने गुलैल, पत्थर और अन्य हथियारों से हमला किया. बदमाशों ने करीब तीन से चार दुकानों में डकैती की और लगभग एक किलो चांदी, तीन तोला सोना और करीब तीन लाख रुपये नकद लूट ले गए. जाते-जाते बदमाश सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ते गए, ताकि पहचान न हो सके.

सम्बंधित ख़बरें

दुनिया के बेस्ट होटलों में शामिल 'द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, जानें 350 साल पुराने महल की कहानी
rajgarh khilchipur farmers tie urea demand slips at marketing society office
MP: मंदिर की तरह सरकारी दफ्तर में 'मनोकामना पर्चियां' बांध रहे बेबस किसान
राजगढ़ में मार्कशीट घोटाला उजागर.(Photo:ITG)
मार्कशीट पर 93%, लेकिन विषयों के नाम भी याद नहीं... फर्जीवाड़ा उजागर
बंदर की तेरहवीं पर 5 हजार लोगों का भोज
बंदर की मौत के बाद भोज.(Photo:ITG)
बंदर की तेरहवीं... 5 हजार लोगों का भोज, गांव के पटेल ने मुंडवाई दाढ़ी

सबसे दर्दनाक घटना बागेश्वर ज्वैलर्स से जुड़ी रही. दुकान मालिक सचिन सोनी की दुकान से बदमाश 35 हजार रुपये नकद और करीब 200 ग्राम चांदी ले गए. जैसे ही उनके पिता 65 साल के सुंदरलाल सोनी को इस डकैती की जानकारी मिली, वो गुरुवार सुबह दुकान पर पहुंचे. टूटी अलमारियां और बिखरा सामान देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा और कुछ ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आ गया. अस्पताल ले जाने पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

Advertisement

डकैती के सदमे में सर्राफा व्यापारी के पिता की मौत

घटना के दौरान गोपालचंद्र सोनी (70) नामक एक बुजुर्ग अपनी दुकान में सो रहे थे. जब बदमाशों ने लोहे से शटर तोड़ा तो वह उनके पैर में लग गया और वो घायल हो गए. शोर सुनकर आसपास के लोग जागे और अमित और कमल मेवाड़े सहित कुछ युवकों ने बदमाशों का पीछा किया. खुद को घिरता देख डकैतों ने पिस्तौल से फायरिंग की और गुलैल से पत्थर बरसाए, जिसमें कई लोग घायल हो गए. एक युवक की आंख में गंभीर चोट आई है.

मामले पर अमित तोलानी ने बताया कि डकैती में 10 से 12 बदमाश शामिल थे. आरोपियों की तलाश के लिए पांच विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं और अलग-अलग दिशाओं में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपराधियों के तौर-तरीकों के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement