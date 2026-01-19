scorecardresearch
 
मुंब्रा पुलिस की बड़ी स्ट्राइक... ₹27 करोड़ की ड्रग्स जब्त, MP से ठाणे तक फैला था तस्करी का जाल

MP to Maharashtra Drug Smuggling: मुंब्रा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर ₹27.21 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त की है. मध्य प्रदेश के रतलाम से ठाणे तक सप्लाई करने वाले 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

₹27 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मुंब्रा पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैली ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ते हुए 27.21 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्त की है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 1) सुभाष बुरसे ने बताया कि एक टिप मिलने पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन की NDPS टीम ने एक अस्पताल के पास के इलाके में जाल बिछाया और बासु उमरदीन सैयद को 23.5 ग्राम मेफेड्रोन के साथ पकड़ा.

DCP ने बताया, "हमारी जांच में पता चला कि एक सीधी सप्लाई चेन मध्य प्रदेश से ठाणे तक फैली हुई थी. सैयद से पूछताछ के बाद पुलिस सप्लायर राम सिंह अमर सिंह गुज्जर (40) और कैलाश शंभूलालजी बलाई (36) तक पहुंची, ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं." उन्होंने बताया कि गुज्जर और बलाई से 7.30 करोड़ रुपये की 3.51 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई.

एक अधिकारी ने बताया कि बाद में मुंब्रा पुलिस स्टेशन की एक टीम MP के रतलाम गई और दो अन्य सप्लायरों, मनोहर लाल रंगलाल गुज्जर और रियाज मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद मंसूरी उर्फ ​​राजू को गिरफ्तार किया.

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "हमने मनोहर लाल और राजू से 19.91 करोड़ रुपये की 9.95 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद की. कुल जब्ती 13.629 किलोग्राम है जिसकी कीमत 27.21 करोड़ रुपये है. यह ठाणे कमिश्नरेट के तहत पुलिस स्टेशन लेवल पर सबसे बड़ी जब्ती है. यह मुंब्रा पुलिस स्टेशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है."

DCP ने बताया कि ये सभी पांचों लोग हिस्ट्री शीटर हैं और इनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत पहले से मामले दर्ज हैं.

पुलिस की ओर से दिए गए डेटा के अनुसार, मुंब्रा पुलिस स्टेशन की NDPS टीम ने जनवरी 2024 से 954 ऑपरेशनों में 48.50 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की है.

