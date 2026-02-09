MP: मंदिर की छत टूटकर गिरी, 3 बच्चियों की मौके पर ही मौत, 5 लोग घायल

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सोमवार को दर्दनाक दुर्घटना हुई, जब एक मंदिर की छत अचानक टूटकर नीचे गिर गया. उस समय अंदर मौजूद बच्चियों पर मलबा गिरने से तीन की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में पांच अन्य बच्चियां और एक पति-पत्नी भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. यह हादसा कैलारस थाना क्षेत्र के एहरौली गांव स्थित चमड़ा माता मंदिर में हुआ. सूचना मिलते ही कैलारस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि मृत और घायल बच्चियां उसी गांव की रहने वाली हैं.

प्रसाद बंट रहा था

जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में इन दिनों मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान मुंगावली से आए गौड़ समाज के श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया. प्रसाद वितरण के बाद महिलाएं और बच्चियां मंदिर के आसपास मौजूद थीं, तभी ऊपर चल रहे निर्माण के बीच छत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. मलबे के नीचे दबने से तीन बच्चियों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक दंपती और अन्य बच्चियां घायल हो गईं. ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर सभी को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. पुलिस ने परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से बयान दर्ज किए हैं. प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले चुके हैं और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है. घटना के बाद गांव में शोक और गुस्से का माहौल है. निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार और अन्य जिम्मेदार लोगों से पूछताछ की जा रही है.

