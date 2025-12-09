scorecardresearch
 
'मैम, गांजा तस्करी में आपके भाई को पकड़ा है?' पत्रकारों पर झल्ला पड़ीं MP की मंत्री प्रतिमा बागरी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा

MP News: सतना पुलिस ने मंत्री के सगे भाई अनिल बागरी को भारी मात्रा में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले उनके बहनोई को भी इसी तरह के आरोपों में जेल भेजा जा चुका है.

पत्रकारों के सवाल पर झल्लाईं राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का परिवार विवादों में घिर गया है. सतना पुलिस ने मंत्री के बहनोई को गांजा तस्करी मामले में जेल भेजा और अब भाई अनिल बागरी भी गिरफ्तार हो गया. जब बागरी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो वह पत्रकारों पर भड़क गईं. 

रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है और दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. 

बरामद किए गए गांजे की मात्रा लगभग 46 किलोग्राम बताई जा रही है. इस गिरफ्तारी में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पकड़े गए दो आरोपियों में से एक राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का सगा भाई अनिल बागरी है. यह बड़ी कार्रवाई रामपुर थाना इलाके के माता मोड़ इलाके में की गई, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की. 

पत्रकारों ने जब इस बारे में सवाल पूछा तो मंत्री बागरी ने गुस्से में कहने लगीं, ''जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग....?''

पुलिस ने इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अनिल बागरी और पंकज सिंह के रूप में हुई है. पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से भारी मात्रा में 46 किलो गांजा बरामद किया गया है. 

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर लिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर MP कांग्रेस ने लिखा, ''तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भाई का प्रश्न पूछने पर मीडिया पर झल्लाती 'मंत्री साहिबा' का गुस्सा देखिए.

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार अब खुलेआम तस्करी में पकड़ा रहे हैं. राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया. इससे पहले उनके बहनोई को भी इसी तरह के आरोपों में पकड़ा जा चुका ह. 

यह गिरफ्तारी बताती है कि भाजपा की सरकार में मंत्रियों के रिश्तेदार किस तरह काले काम कर रहे है. 

मुख्यमंत्री जी,
आपके गृह मंत्री से पूछिए, आखिर प्रदेश को अपराधों के दलदल की कितनी गर्त में धकेलेंगे?'' 

हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान इस तस्करी रैकेट का एक अन्य आरोपी सीलेंद्र सिंह उर्फ सोम पहले सिंघपुर थाना में नशीली कोरेक्स सिरप मामले में गिरफ्तार हो चुका है, जिसे 3 दिसंबर को यूपी के बांदा जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी मे गिरफ्तार किया है. सीलेंद्र राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का बहनोई हैं.

इस मामले में भी सीलेंद्र की संलिप्तता बताई जा रही. फिलहाल पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनिल बागरी और एक अन्य आरोपी पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया हैं. 

ASP प्रेम लाल कुर्वे ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सहब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है.

---- समाप्त ----
