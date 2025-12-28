मैहर से लौट रहे श्रद्धालुओं की मर्सिडीज कार में लगी आग... महाराष्ट्र की फैमिली बाल-बाल बची, Video

सतना में नेशनल हाइवे-30 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मैहर धाम से लौट रहे नागपुर के श्रद्धालुओं की चलती मर्सिडीज कार अचानक आग का गोला बन गई. यह घटना हरदुआ के पास हुई, जहां कुछ ही पलों में लग्जरी कार धू-धू कर जलने लगी. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से कार में सवार चारों लोग समय रहते बाहर निकल आए.

जानकारी के मुताबिक, नागपुर के रहने वाले देवेश पनरोतवार अपने परिवार के साथ मैहर से दर्शन कर लौट रहे थे. इसी दौरान हरदुआ के पास कार से अचानक तेज धुआं निकलने लगा. कुछ ही सेकेंड में स्थिति गंभीर हो गई. चालक ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और सभी सवार सुरक्षित बाहर निकल आए. देखते ही देखते कार के अगले हिस्से में आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी कार लपटों में घिर गई.

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाइवे पर चल रहे अन्य वाहन भी रुक गए और लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की. कुछ लोगों ने पानी भी मंगवाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका. कार के जलते ही हाइवे पर यातायात बाधित हो गया.

देवेश पनरोतवार ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नागपुर से मैहर आए थे. लौटते समय माई की रसोई की ओर जा रहे थे. तभी अचानक कार के एसी के पास से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा. उन्होंने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई. इसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर, कांच के पास आग दिखाई देने लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक मर्सिडीज कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. आग लगने से कार का इंजन, इंटीरियर और अन्य सभी हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए.

दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज कार (MH 04 FB 3609) साल 2011 मॉडल की थी, जिसकी मूल कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है, मगर देवेश पनरोतवार ने यह कार साल 2023 में लगभग 13 लाख रुपये में सेकंड हैंड खरीदी थी. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या वायरिंग में खराबी बताया जा रहा है. जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया और जांच शुरू कर दी है.

