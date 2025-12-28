scorecardresearch
 
मैहर से लौट रहे श्रद्धालुओं की मर्सिडीज कार में लगी आग... महाराष्ट्र की फैमिली बाल-बाल बची, Video

मध्य प्रदेश में सतना के नेशनल हाइवे-30 पर हरदुआ उस समय हड़कंप मच गया, जब नागपुर के श्रद्धालुओं की मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में कार धू-धू कर जलने लगी, हालांकि चालक की सूझबूझ से कार में सवार चारों लोग समय रहते बाहर निकल आए. ये लोग मैहर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे.

मर्सिडीज कार में लगी आग. (Photo: Screengrab)
सतना में नेशनल हाइवे-30 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मैहर धाम से लौट रहे नागपुर के श्रद्धालुओं की चलती मर्सिडीज कार अचानक आग का गोला बन गई. यह घटना हरदुआ के पास हुई, जहां कुछ ही पलों में लग्जरी कार धू-धू कर जलने लगी. गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से कार में सवार चारों लोग समय रहते बाहर निकल आए.

जानकारी के मुताबिक, नागपुर के रहने वाले देवेश पनरोतवार अपने परिवार के साथ मैहर से दर्शन कर लौट रहे थे. इसी दौरान हरदुआ के पास कार से अचानक तेज धुआं निकलने लगा. कुछ ही सेकेंड में स्थिति गंभीर हो गई. चालक ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और सभी सवार सुरक्षित बाहर निकल आए. देखते ही देखते कार के अगले हिस्से में आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी कार लपटों में घिर गई.

यहां देखें Video

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाइवे पर चल रहे अन्य वाहन भी रुक गए और लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की. कुछ लोगों ने पानी भी मंगवाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका. कार के जलते ही हाइवे पर यातायात बाधित हो गया.

देवेश पनरोतवार ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नागपुर से मैहर आए थे. लौटते समय माई की रसोई की ओर जा रहे थे. तभी अचानक कार के एसी के पास से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा. उन्होंने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई. इसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर, कांच के पास आग दिखाई देने लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक मर्सिडीज कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. आग लगने से कार का इंजन, इंटीरियर और अन्य सभी हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए.

दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज कार (MH 04 FB 3609) साल 2011 मॉडल की थी, जिसकी मूल कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है, मगर देवेश पनरोतवार ने यह कार साल 2023 में लगभग 13 लाख रुपये में सेकंड हैंड खरीदी थी. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या वायरिंग में खराबी बताया जा रहा है. जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया और जांच शुरू कर दी है.

