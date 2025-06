Honeymoon murder: 'मंगल दोष हटाने के लिए मारा होगा', सोनम पर राजा के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

मेघालय में हनीमून पर निकले राजा रघुवंशी की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था. हत्या के समय उनके पास उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मौजूद थीं. हत्या के कुछ ही मिनटों बाद, राजा की मां सोनम की सास ने फोन किया था. उस बातचीत में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट पहले सोनम ने अपने पति को मरवा दिया है.

मामले की जांच में यह सामने आया है कि सोनम ने सुपारी किलर्स से मिलकर यह अंजाम दिया. मामले को ऑपरेशन हनीमून के नाम से जांचा जा रहा है. 48 घंटे के भीतर सोनम अपने पति की हत्या के बाद इंदौर लौट आईं और 27 मई तक वहीं छिपी रहीं. इस संदिग्ध घटनाक्रम में आरोपी की साजिश और उसके सहयोगियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं.

सोनम से हो सख्ती से पूछताछ

इंदौर, मध्य प्रदेश में राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने कहा कि यदि सोनम रघुवंशी से सख्त पूछताछ की जाएगी तो कई तथ्य सामने आ सकते हैं. उन्होंने बताया कि एक महिला अकेले ऐसा काम नहीं कर सकती और इसमें अन्य व्यक्तियों की भी भूमिका रही होगी. पिता ने यह भी कहा कि सोनम को मंगल दोष है, जिसकी वजह उसने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा.

