गणेश पंडाल में श्रद्धा वॉल्कर, नीला ड्रम और हनीमून हत्याकांड की गूंज, मिनी मुंबई में आस्था के साथ दे रहे समाज को संदेश

मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर शहर में जगह-जगह गणेश पंडाल सजे हैं. इस बीच नेहरू नगर में विराजे बप्पा का पंडाल पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

पंडाल में देशभर की चर्चित घटनाओं के पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली का 'श्रद्धा हत्याकांड' (जिसके फ्रिज में 35 टुकड़े मिले थे), मेरठ का 'नीला ड्रम कांड' और इंदौर का बहुचर्चित 'हनीमून हत्याकांड' (राजा-सोनम केस) शामिल हैं.

इन पोस्टरों के माध्यम से आयोजकों ने महिलाओं की ओर से किए गए अपराधों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को उजागर करने का प्रयास किया है. भक्तों ने गणेश जी से प्रार्थना की है कि शहर और समाज में बढ़ते महिला अपराधों पर अंकुश लगे.

पंडाल में लगे पोस्टरों ने एक नया संदेश भी दिया है- 'बेटी बचाओ' के साथ-साथ अब 'बेटों को भी बचाओ'.

आयोजक सतीश और लखन का कहना है कि यह पहल लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि समाज में अपराध का कोई लिंग नहीं होता, बल्कि गलत करने वालों को रोकना ही असली जिम्मेदारी है.

मिनी मुंबई का यह गणेश पंडाल इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां आस्था के साथ-साथ सामाजिक चेतना का संदेश भी दिया जा रहा है.

