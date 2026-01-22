scorecardresearch
 
बेजुबान ने नहीं छोड़ा साथ... मालिक की मौत के बाद शव के पास बैठा रहा कुत्ता, पोस्टमार्टम हाउस से लेकर श्मशान तक गया

Loyal Dog Heart Touching Story: शिवपुरी के करैरा से वफादारी की एक ऐसी दिल छूने वालीद कहानी सामने आई है, जिसने इंसान और बेजुबान के बीच के प्रेम को अमर कर दिया है. अपने मालिक की मृत्यु के बाद एक पालतू कुत्ते ने साए की तरह उसका साथ निभाया, जिसे देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं.

बेजुबान की तड़प देख परिजनों ने उसे बीच रास्ते में ही ट्रॉली में बैठा लिया.(Photo:Screengrab)
किताबों और फिल्मों में इंसान और जानवर के बीच प्रेम व वफादारी की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले से सामने आई एक खबर हर संवेदनशील इंसान की आंखें नम कर देने वाली है.

करैरा थाना इलाके के बडोरा गांव में एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति ऐसी वफादारी दिखाई, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा. दरअसल, गांव के रहने वाले जगदीश प्रजापति  ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  

इसके बाद मृतक का पालतू कुत्ता पूरी रात अपने मालिक के शव के पास बैठा रहा. जब शव को पोस्टमार्टम के लिए करैरा ले जाया गया, तो कुत्ता ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे दौड़ता रहा. आखिरकार परिजनों को उसे ट्रॉली में बैठाना पड़ा. 

जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में भी वह पूरे समय साथ रहा और पीएम के बाद शव के साथ वापस लौटा और अंतिम संस्कार के समय भी शमशान घाट तक पहुंचा. 

इस वफादार कुत्ते के मालिक के प्रति प्रेम को देखकर करेरा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा, ''जगदीश के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तब वफादार कुत्ता ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ करीब चार किलोमीटर तक दौड़ा और जब तक गांववालों ने उसको मृतक के पास नहीं बैठाया, तब तक वह नहीं माना. वह लाश के साथ पीएम हाउस और फिर श्मसान तक भी गया.''

