बेजुबान ने नहीं छोड़ा साथ... मालिक की मौत के बाद शव के पास बैठा रहा कुत्ता, पोस्टमार्टम हाउस से लेकर श्मशान तक गया

किताबों और फिल्मों में इंसान और जानवर के बीच प्रेम व वफादारी की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले से सामने आई एक खबर हर संवेदनशील इंसान की आंखें नम कर देने वाली है.

करैरा थाना इलाके के बडोरा गांव में एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति ऐसी वफादारी दिखाई, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा. दरअसल, गांव के रहने वाले जगदीश प्रजापति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

इसके बाद मृतक का पालतू कुत्ता पूरी रात अपने मालिक के शव के पास बैठा रहा. जब शव को पोस्टमार्टम के लिए करैरा ले जाया गया, तो कुत्ता ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे दौड़ता रहा. आखिरकार परिजनों को उसे ट्रॉली में बैठाना पड़ा.

जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में भी वह पूरे समय साथ रहा और पीएम के बाद शव के साथ वापस लौटा और अंतिम संस्कार के समय भी शमशान घाट तक पहुंचा.

इस वफादार कुत्ते के मालिक के प्रति प्रेम को देखकर करेरा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा, ''जगदीश के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तब वफादार कुत्ता ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ करीब चार किलोमीटर तक दौड़ा और जब तक गांववालों ने उसको मृतक के पास नहीं बैठाया, तब तक वह नहीं माना. वह लाश के साथ पीएम हाउस और फिर श्मसान तक भी गया.''

