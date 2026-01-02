scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हंसता-खेलता परिवार खत्म... खड़े ट्रक में जा घुसी बाइक, नए साल के दूसरे दिन पति-पत्नी और 2 मासूमों की मौके पर मौत

MP News: नए साल के दूसरे दिन परमानंद बरकाडे अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे. बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके कारण वे खड़े ट्रक को देख नहीं पाए और सीधे उससे जा टकराए.

Advertisement
X
सिवनी में भीषण सड़क हादसा.(Photo:representational image)
सिवनी में भीषण सड़क हादसा.(Photo:representational image)

नए साल के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है. जबलपुर-नागपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे शामिल हैं.

बरघाट सब-डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (SDOP) ललित गाथरे ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि यह घटना जबलपुर-नागपुर हाईवे पर शाम 7 बजे हुई.

पुलिस अधिकारी ने बताया, "यह हादसा कुरई पुलिस स्टेशन इलाके में रिद्धितेक के पास हुआ. परमानंद बरकाडे (45), उनकी पत्नी गीता (38), बेटी माही (8) और बेटा दीपांशु (4) की मौके पर ही मौत हो गई.''

सम्बंधित ख़बरें

भागीरथपुरा में नल का पानी बना 'जहर' (Photo:PTI)
इंदौर मामले में NHRC सख्त... MP सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
Khargone Parrot Death
खरगोन में 150 तोतों की मौत से हड़कंप, 72 घंटे के भीतर लग गया ढेर
इंदौर के भागीरथपुरा की दर्दनाक कहानी. (Photo: Screengrab)
जहरीला पानी, सिस्टम की सुस्ती और अनदेखी... इंदौर में 10 मौतों का जिम्मेदार कौन?
Kailash Vijayvargiya
'घंटों' तक गिन सकते हैं कैलाश के विवाद, 'शूर्पणखा' से लेकर 'कटी-फटी' आजादी तक
32 मरीज अब भी ICU में
इंदौर: पुलिस चौकी के शौचालय से घुला नलों में 'जहर'; 1400 लोग शिकार, 32 ICU में भर्ती

SDOP  ने बताया कि बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, जबकि ट्रक चार-लेन हाईवे पर खराब होने के बाद खड़ा था. मरम्मत का काम चल रहा था और गाड़ी के चारों ओर ड्राइवरों को अलर्ट करने के लिए इंडिकेटर लगाए गए थे."

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुरई पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement