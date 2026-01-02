हंसता-खेलता परिवार खत्म... खड़े ट्रक में जा घुसी बाइक, नए साल के दूसरे दिन पति-पत्नी और 2 मासूमों की मौके पर मौत

नए साल के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है. जबलपुर-नागपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे शामिल हैं.

और पढ़ें

बरघाट सब-डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (SDOP) ललित गाथरे ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि यह घटना जबलपुर-नागपुर हाईवे पर शाम 7 बजे हुई.

पुलिस अधिकारी ने बताया, "यह हादसा कुरई पुलिस स्टेशन इलाके में रिद्धितेक के पास हुआ. परमानंद बरकाडे (45), उनकी पत्नी गीता (38), बेटी माही (8) और बेटा दीपांशु (4) की मौके पर ही मौत हो गई.''

SDOP ने बताया कि बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, जबकि ट्रक चार-लेन हाईवे पर खराब होने के बाद खड़ा था. मरम्मत का काम चल रहा था और गाड़ी के चारों ओर ड्राइवरों को अलर्ट करने के लिए इंडिकेटर लगाए गए थे."

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुरई पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----