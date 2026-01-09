scorecardresearch
 
सड़क फाड़कर निकला पानी... पाइपलाइन फटने से हॉस्टल में कैद बच्चे, धंस गई पक्की सड़क

Maihar Amarpatan Pipeline Burst Video: मैहर जिले के अमरपाटन-सतना मार्ग पर बाणसागर परियोजना की मुख्य पाइपलाइन अचानक फूट गई. पाइपलाइन से पानी का दबाव इतना भीषण था कि वह सड़क फाड़कर 'ज्वालामुखी' की तरह ऊपर निकला और देखते ही देखते कॉलेज के सामने स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जलमग्न हो गया.

कॉलेज के सामने सड़क फाड़कर निकला पानी.(Photo:Screengrab)
MP News: मैहर जिले के अमरपाटन में नल-जल योजना की मुख्य पाइप लाइन फटने से बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अमरपाटन-सतना मार्ग पर सरकारी कॉलेज के सामने सड़क किनारे बिछी बाणसागर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन फट गई. पाइप लाइन फटने से कॉलेज कैंपस के अंदर स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में पानी घुस गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए.

अचानक तेज बहाव के कारण कई बच्चे हॉस्टल के अंदर ही फंस गए. सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. मौके पर अमरपाटन SDM, तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे. जेसीबी मशीन की मदद से तत्काल पानी निकासी शुरू की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया. 

पानी का दबाव इतना तेज था कि सड़क तक टूट गई और हॉस्टल परिसर की बाउंड्री पार करते हुए पानी आसपास की आवासीय कॉलोनी के घरों में भी घुस गया.

सड़क निर्माण कंपनी एलएनटी के कर्मचारियों की दलील है कि निर्माण के दौरान पाइप लाइन का सेफ्टी वॉल्व सड़क के नीचे दब गया था और वह मिल नहीं रहा था. शुक्रवार को उस वॉल्व को ढूंढने के लिए लाइन का प्रेशर बढ़ाकर टेस्टिंग की गई, उसी दौरान यह वाकया हो गया.  

वहीं, SDM आरती सिंह पटेल का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और तैयारी के इस तरह की टेस्टिंग करना गंभीर लापरवाही है. सड़क के नीचे की मिट्टी बह जाने से सड़क धंसने का खतरा भी बना हुआ है, जिस पर बैरिकेटिंग कर दी गई है.

वहीं, इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है. युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह ने कहा, ''1600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में हुए बंदरबांट में भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है. पहली ही टेस्टिंग में पाइप लाइन फूटी. साफ हो गया कि काम कैसे किया गया है.''

बड़ा सवाल यह है कि एलएनटी कंपनी कितने दिनों में सेफ्टी वॉल्व दुरुस्त करती है. सड़क की मरम्मत कब होती है या फिर किसी दुर्घटना के बाद जिम्मेदारी तय होगी?

