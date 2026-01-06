अब ग्वालियर के अस्पताल पहुंचे महानार्यमन सिंधिया... दर्द की वजह से दिखे असहज, सनरूफ हादसे के बाद की तस्वीर

MP News: शिवपुरी के कोलारस में कार हादसे का शिकार हुए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया आज ग्वालियर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे. सोमवार शाम कार के अचानक ब्रेक लगने से सनरूफ से टकराकर घायल हुए महानार्यमन को मसल्स इंजरी हुई है. ग्वालियर में डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए CT स्कैन सहित अन्य जांचें की हैं.

MPCA के अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया दो दिवसीय शिवपुरी जिले के दौरे पर गए हुए थे. इसी दौरान सोमवार को वह कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए.

महानार्यमन कार्यक्रम समापन के बाद जनता का अभिवादन करने निकले. इस दौरान वह सनरूफ पर खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तभी अचानक कार के ब्रेक लगा दिए गए, जिसके कारण महानार्यमन की छाती कार के सनरूफ से टकरा गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी और वह कार के अंदर चले गए. देखें Video:-

कुछ देर बाद वह फिर से जनता का अभिवादन करने बाहर सनरूफ पर खड़े हो गए थे. लेकिन पिछोर कार्यक्रम के बाद जब वह चंदेरी के लिए रवाना हुए तो उन्हें तेज दर्द हुआ था, ऐसे में शिवपुरी जिला अस्पताल में उन्हें लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका परीक्षण किया. जांच में मसल्स इंजरी की बात सामने आई.

वहीं, मंगलवार को जब महानार्यमन शिवपुरी से ग्वालियर आए तो शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी CT स्कैन सहित अन्य जांचें हुईं. काफी संख्या में उनके समर्थक भी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद रहे.

आमतौर पर महान आर्यमन सिंधिया जब भी पब्लिक के बीच होते हैं तो उनका अभिवादन करते हुए ही जाते हैं. लेकिन अस्पताल में जांच के बाद जब वह निकले तो दर्द की वजह से असहज नजर आए.

बता दें कि हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन ने जांच के बाद उन्हें हेल्थ से जुड़ी कुछ खास सलाह भी दी है. शिवपुरी में उन्हें लगभग 40 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और फिर दवाइयां देकर छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक विशेष बेल्ट पहनने की सलाह दी.

