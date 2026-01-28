स्कूल की किचन में छिपा था 6 फीट लंबा कोबरा, क्लास छोड़ मैदान में भागे बच्चे, 2 घंटे चला रेस्क्यू

मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित एक सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब मिड-डे मील की तैयारियों के बीच रसोई घर में एक 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया. सांप की मौजूदगी की खबर फैलते ही पूरी स्कूल में अफरा-तफरी मच गई.

स्कूल स्टाफ जब किचन की ओर गया, तो वहां बर्तन और अनाज के बोरों के बीच विशालकाय कोबरा बैठा हुआ था. सांप की खबर मिलते ही छात्राएं और छात्र डर के मारे अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए. शिक्षकों ने तुरंत स्थिति को संभाला और बच्चों को दूर रहने की हिदायत दी.

शिक्षकों के माध्यम से गांव के सांप पकड़ने वाले छतर नागराज को बुलाया गया. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस फुर्तीले और गुस्सैल कोबरा को काबू में किया गया. देखें VIDEO:-

रेस्क्यू करने वाले सर्पमित्र छतर नागराज ने बताया कि यह करीब 6 फीट का इंडियन स्पेक्टैकल्ड कोबरा था. यह सांप अत्यंत जहरीला होता है और इसके एक बार काटने से इंसान की मृत्यु बहुत कम समय में हो सकती है. रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित रूप से पास के जंगल में छोड़ दिया गया है.

