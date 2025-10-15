भोपाल में सियासी ड्रामा... जीतू पटवारी अचानक धान की बोरी लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर, रास्ते भर हुई पुलिस से झड़प

MP की राजधानी भोपाल में बुधवार को किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अचानक कांग्रेस कार्यालय से करीब 50 कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों के साथ धान की बोरी कंधे पर लादकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की तरफ रवाना हो गए.

इस प्रदर्शन या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोई पूर्व सूचना कांग्रेस की ओर से पुलिस या प्रशासन को नहीं दी गई थी, जिसके कारण रास्ते भर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला.

पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई बार रोकने की कोशिश की. रास्ते में बैरिकेड्स और पुलिस की जीपें भी लगाई गईं, लेकिन हर बार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और जीतू पटवारी आगे बढ़ते रहे.

कांग्रेस किसानों की समस्या और भावांतर योजना की जगह सीधे भाव देने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री के बंगले पर पहुंची थी. हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने घर से बाहर आए और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को अपने साथ अंदर लेकर गए. फिलहाल दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दों पर बातचीत जारी है.

