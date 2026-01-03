ठंडे भजिए पर उबल पड़ा जबलपुर, सड़क पर उतरा जैन समाज... पुलिस का लाठीचार्ज

जबलपुर के कमानिया गेट इलाके में शुक्रवार की देर रात जमकर बवाल हो गया. जबलपुर के मशहूर बड़कुल स्वीट्स में भजिया खाने गए एक व्यापारी की काउंटर पर बैठे मैनेजर से कहा सुनी हो गई. जिसके बाद मैनेजर ने अन्य स्टाफ को बुलाकर व्यापारी की पिटाई कर दी. आरोप यह भी है कि इस दौरान जैन समाज को लेकर अपशब्द भी कहे गए. जिसके बाद कुछ ही देर में जैन समुदाय के सैकड़ों लोग दुकान पर पहुंच गए. वहीं सूचना लगते ही इस दौरान पुलिस भी पहुंच गई. बवाल बढ़ता देख पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा.

दरअसल ग्राहक राजकुमार जैन ने भजिया गरम न होने की बात कही थी, जिसको लेकर दुकान पर बैठे कर्मचारी ने बहस करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते दोनों ही पक्षों में विवाद ने इतना तूल पकड़ा की बड़कुल स्वीट्स के कर्मचारियों ने अपने अन्य साथियों को बुलवाकर ग्राहक की पिटाई करवा दी. आरोप है कि इस दौरान जैन समाज को लेकर अपशब्द भी कहे गए.

इसके कुछ ही देर बाद जैन समाज को लेकर अशोभनीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की तादाद में समाज के लोग इकट्ठा हो गए और मारपीट करने वाले आरोपियों को उनके हवाले करने की जिद करते रहे. बड़कुल स्वीटस के बाहर सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों से बचने के लिए मारपीट करने वाले युवकों ने उसी होटल में ही छिपकर अपनी जान बचाई. दो पक्षों के बीच विवाद की खबर पाकर कई थानों की पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई.

बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने भांजी लाठियां

बढ़ते तनाव को देखते हुए जैन समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी. बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियों का सहारा लिया और लाठियां भांजनी शुरू कर दी. पुलिस और जैन समाज के बीच काफी देर तक तनाव के हालात बने रहे. लाठियों से लैस पुलिसकर्मी कमानिया गेट से लेकर खोवा मंडी और फुहारा तक लाठीचार्ज करती रही. कहा जा रहा है कि जैन समाज पर लाठी चार्ज में कई लोगों को छोटे पहुंची है.

वहीं मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा के लिहाज से इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. जबलपुर का कमानिया गेट और बड़ा फुहारा का इलाका बेहद संवेदनशील है और इस इलाके में हजारों की तादाद में जैन समाज के परिवार निवास करते हैं. इसके पहले भी इस इलाके में जैन समाज और अन्य समुदायों के बीच हिंसक मारपीट और गुटीय संघर्ष जैसे हालात बन चुके हैं.

