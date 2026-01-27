'कुरान के साथ गीता भी पढ़ें, रोशन होगा भविष्य', मदरसा छात्रों से बोले सीनियर IPS राजा बाबू सिंह

मध्य प्रदेश के एक सीनियर IPS अफसर ने गणतंत्र दिवस पर यहां एक मदरसे के छात्रों को संबोधित किया और उनसे कुरान के साथ-साथ भगवत गीता पढ़ने का आग्रह किया, क्योंकि इससे उनका रास्ता रोशन होगा.

ADG (ट्रेनिंग) राजा बाबू सिंह ने सीहोर जिले के डोराहा गांव में स्थित इस संस्थान के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की.

सीनियर IPS राजा बाबू सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, "मदरसे के मौलाना साहब मेरे पुराने दोस्त हैं. उन्होंने मुझसे गणतंत्र दिवस पर छात्रों को संबोधित करने का अनुरोध किया था. मैंने छात्रों को उनकी मिल रही शिक्षा के लिए बधाई दी, लेकिन मैंने छात्रों और उनके शिक्षकों से पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच और सहनशीलता के प्रति चिंता विकसित करने के लिए कहा."

1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी ने आगे कहा कि उन्होंने छात्रों से "पवित्र कुरान के साथ-साथ भगवत गीता का भी अध्ययन करने के लिए कहा, क्योंकि यह सदियों से मानवता को रोशन कर रही है."

उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत एक विशाल देश है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी 'अखंडता और एकता' को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है. सिंह पहले कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल (IG) रह चुके हैं.

यह IPS अफसर पहले भी खबरों में रह चुके हैं, जब उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों को अपने रंगरूटों के लिए भगवत गीता और रामचरितमानस पाठ सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया था.

