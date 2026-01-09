इंस्टाग्राम पर पहचान छिपाकर धोखा... आकाश बनकर मिला था 'सलमान', बरेली की युवती से इंदौर में रेप

इंदौर में 'लव जिहाद' का एक मामला सामने आया है, जहां यूपी के बरेली निवासी एक युवती ने खुद को धोखे में रखकर जबरन शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक युवक पर मामला दर्ज करवाया है.

तिलक नगर थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता इंदौर में रहकर प्राइवेट जॉब करती है और उसका इंस्टाग्राम पर आकाश नाम के एक युवक से परिचय हुआ था. दोनों की बातचीत बढ़ी, मुलाकातें होने लगीं.

पीड़िता के अनुसार, युवक ने कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसे पता चला कि युवक का वास्तविक नाम सलमान है, जिसके बाद उसने खुद को ठगा महसूस करते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं से संपर्क किया.

बजरंग दल के संयोजक लक्की रघुवंशी ने बताया कि युवती की शिकायत पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. रघुवंशी ने कहा कि युवती के साथ छल कर उसकी भावनाओं और विश्वास का दुरुपयोग किया गया, इसलिए आरोपी पर सख्त कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है.

वहीं, तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी सलमान के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस ने मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

लोधा के अनुसार, पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.

