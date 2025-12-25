scorecardresearch
 
इंदौर की AB रोड अब होगी 'अटल बिहारी मार्ग'... पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती पर नगर निगम का बड़ा फैसला

Indore News: इंदौर नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि वे केंद्र सरकार से इस नेशनल हाईवे का नाम आधिकारिक तौर पर वाजपेयी जी के नाम पर रखने का आग्रह करेंगे.

अटल जी की 101वीं जयंती पर इंदौर का तोहफा.(File Photo)

इंदौर नगर निगम ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर एक मुख्य सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है.

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों को बताया कि AB रोड (आगरा-बॉम्बे रोड) का नाम बदलकर 'अटल बिहारी मार्ग' करने का फैसला मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, ग्रामीण सड़कों को बड़े हाईवे से जोड़ा. उनके ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करने के लिए हमने फैसला किया है कि शहर की AB रोड अब अटल बिहारी मार्ग के नाम से जानी जाएगी. हम केंद्र सरकार से इस नेशनल हाईवे (आगरा-बॉम्बे रोड) का नाम वाजपेयी जी के नाम पर रखने का आग्रह करेंगे."

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी की जयंती को केंद्र सरकार पूरे देश में 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाती है. इंदौर नगर निगम का यह फैसला उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है.

