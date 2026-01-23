scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर के बाद महू में हड़कंप... दूषित पानी से 25 लोग बीमार; आधी रात को अस्पताल पहुंचे कलेक्टर

Mhow Contaminated Water Patients: इंदौर के महू में दूषित पेयजल से 25 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं. कलेक्टर शिवम वर्मा और विधायक उषा ठाकुर ने देर रात अस्पताल और प्रभावित इलाकों का दौरा किया. स्वास्थ्य विभाग को सर्वे और पानी की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement
X
महू में उल्टी-दस्त के मरीजों की बढ़ी संख्या.(Photo:ITG)
महू में उल्टी-दस्त के मरीजों की बढ़ी संख्या.(Photo:ITG)

MP News: इंदौर संभाग में दूषित पेयजल की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है. महू कैंटोनमेंट बोर्ड के पट्टी बाजार, चंदर मार्ग और मोती महल इलाकों में दूषित पानी पीने से अब तक 25 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की खबर है. इनमें से 9 लोगों की हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बुधवार देर शाम अचानक इन इलाकों के रहवासियों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी.

सूचना मिलते ही कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात महू पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और फिर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की. 

सम्बंधित ख़बरें

इंदौर दूषित पानी कांड: MP सरकार ने बनाई हाई-पावर कमेटी, 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट
water contamination in indore
इंदौर: भागीरथपुरा के बाद महू में गंदे पानी का कहर, बीमार पड़े 25 से ज्यादा लोग
नल का पानी या जहर? इंदौर की त्रासदी की एक तस्वीर (Photo: PTI)
इंदौर में ई-रिक्शा ड्राइवर पर परिवार बोला- दूषित पानी ने मारा, डॉक्टर बता रहे कैंसर
Rohit Sharma
महिला ने पकड़ लिया रोहित शर्मा का हाथ, सिक्योरिटी तोड़ने की वजह भी बताई
The latest fatalities were reported from Indore, where a waterborne illness has continued to spread in pockets of the city.
इंदौर मामले में MP हाई कोर्ट सख्त, कहा- मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे प्रशासन

क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने भी देर रात अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और संक्रमित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.

कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर ही कड़े निर्देश जारी किए हैं. महू कैंटोनमेंट बोर्ड को तुरंत पानी की सैंपलिंग करने, पाइपलाइन की जांच करने और पूरे क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

शुक्रवार सुबह से प्रभावित क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया जाएगा. जिन लोगों में हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही दवाएं दी जाएंगी. CMHO डॉ. माधव हसानी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है.

Advertisement

कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल कोई भी मरीज अति गंभीर स्थिति में नहीं है. भर्ती मरीजों में से कुछ को कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. शासन की टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement