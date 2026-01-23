इंदौर के बाद महू में हड़कंप... दूषित पानी से 25 लोग बीमार; आधी रात को अस्पताल पहुंचे कलेक्टर

MP News: इंदौर संभाग में दूषित पेयजल की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है. महू कैंटोनमेंट बोर्ड के पट्टी बाजार, चंदर मार्ग और मोती महल इलाकों में दूषित पानी पीने से अब तक 25 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की खबर है. इनमें से 9 लोगों की हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बुधवार देर शाम अचानक इन इलाकों के रहवासियों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी.

सूचना मिलते ही कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात महू पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और फिर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की.

क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने भी देर रात अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और संक्रमित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.

कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर ही कड़े निर्देश जारी किए हैं. महू कैंटोनमेंट बोर्ड को तुरंत पानी की सैंपलिंग करने, पाइपलाइन की जांच करने और पूरे क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

शुक्रवार सुबह से प्रभावित क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया जाएगा. जिन लोगों में हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही दवाएं दी जाएंगी. CMHO डॉ. माधव हसानी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है.

कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल कोई भी मरीज अति गंभीर स्थिति में नहीं है. भर्ती मरीजों में से कुछ को कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. शासन की टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

