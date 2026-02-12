scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर के कॉलेज में वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हिंदूवादी संगठन की एंट्री, मचा बवाल

इंदौर के गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट में वेलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया. नारेबाजी के बीच कुछ लोगों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की. सूचना पर गांधी नगर और एरोड्रम थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

Advertisement
X
वेलेंटाइन डे आयोजन के दौरान हंगामा (Photo: Screengrab)
वेलेंटाइन डे आयोजन के दौरान हंगामा (Photo: Screengrab)

इंदौर के गांधी नगर थाना क्षेत्र में स्थित नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट में वेलेंटाइन डे के आयोजन के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कॉलेज परिसर में कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें छात्र-छात्राएं शामिल थे. इसी बीच हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और आयोजन का विरोध जताने लगे.

कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. विरोध के दौरान कुछ लोगों ने कॉलेज परिसर में घुसकर तोड़फोड़ भी कर डाली. इससे कार्यक्रम में मौजूद छात्रों के बीच अफरा-तफरी मच गई और पूरे परिसर में हलचल बढ़ गई.

वेलेंटाइन डे के आयोजन के दौरान हंगामा

सम्बंधित ख़बरें

'फ्री' मनाएं वेलेंटाइन डे, दिल्ली की ये 5 जगहें कपल्स के लिए परफेक्ट
वेलेंटाइन डे पर पार्टनर को करना है इम्प्रेस, दिल्ली की ये 5 लोकेशन हैं डेट के लिए बेस्ट
वेलेंटाइन डे पर रंगीन हुआ गुलाबी शहर, देखने को मिल रहे एक से एक इवेंट और कस्टमाइज्ड गिफ्ट
वेलेंटाइन डे पर रंगीन हुआ गुलाबी शहर, देखने को मिल रहे एक से एक इवेंट और कस्टमाइज्ड गिफ्ट
Valentine's Day
'वो प्यारी सी हंसी वो उसका खिलखिलाना...' वेलेंटाइन डे पर पार्टनर को भेजें ये मैसेज
80 के दशक का हनीमून डेस्टिनेशन, वेलेंटाइन डे के लिए आज भी है खास

घटना की सूचना मिलते ही गांधी नगर थाना पुलिस के साथ एरोड्रम थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थिति को संभाला और कॉलेज परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि इस आयोजन की जानकारी पुलिस को पहले से नहीं दी गई थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना थाने में नहीं पहुंची थी.

पुलिस CCTV के आधार पर जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में कुछ समय तक तनाव का माहौल रहा, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित कर ली गई. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement