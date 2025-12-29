scorecardresearch
 
इंदौर के बिजलपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर... 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए 40 अवैध निर्माण जमींदोज

Indore News: बिजलपुर इलाके में मास्टर प्लान के तहत बनाई जा रही 100 फीट चौड़ी सड़क के मार्ग में बाधक बन रहे 40 से अधिक अवैध निर्माणों को नगर निगम के बुलडोजरों ने ढहा दिया.

ट्रेजर टाउन से बिजलपुर तक 'क्लीन स्वीप'.(Photo:Screengrab)
MP News: इंदौर के समीप बिजलपुर इलाके में नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. नगर निगम की निगम दलबल के साथ पहुंची और यहां कार्रवाई शुरू की. नगर निगम ने जेसीबी और पोकलेन की मदद से करीब 40 बाधक निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की है.

नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव खुद मौजूद रहे. इस दौरान ट्रेजर टाउन से बिजलपुर तक मौजूद बाधक निर्माणों को हटाया गया है.

निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने बताया कि यहां 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है, लेकिन इस काम में कई मकान बाधक बन रहे थे. ऐसे में नगर निगम की ओर से पहले नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया.

नगर निगम की टीम ने बाधक निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की है. साथ ही निगमायुक्त ने साफ किया है कि मास्टर प्लान सहित शहरों की अन्य सड़क निर्माण के लिए अवैध निर्माणों को तोड़ने की सख्त कार्रवाई की जाएगी. देखें Video:- 

शहर में सुगम यातायात के लिए नगर निगम की ओर से लगातार सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

