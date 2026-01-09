नर्स ने कैंची से काट दिया 1.5 माह के मासूम का अंगूठा, इंदौर के MY अस्पताल में फिर चूक; पहले चूहा कांड में हो चुकी बदनामी

MP News: इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल एमवाय अस्पताल एक बार फिर गंभीर लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है. चूहा कांड के बाद अब चेस्ट वार्ड में नर्स की गलती से डेढ़ माह के मासूम बच्चे का अंगूठा कटने का मामला सामने आया है. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

दरअसल, बेटमा से निमोनिया के उपचार के लिए एक बच्चे को चेस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया था. जहां मासूम बच्चे के हाथ में लगे टेप को नर्स कैंची से काट रही थी. इसी दौरान लापरवाहीवश कैंची बच्चे के अंगूठे पर लग गई, जिससे उसका अंगूठा कट गया.

घटना के बाद वार्ड में चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाया कि नर्स ने काम में घोर लापरवाही बरती है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित नर्स को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही तीन नर्सिंग इंचार्ज का वेतन रोकने की कार्रवाई भी की गई है.

वहीं, इस गंभीर घटना के बाद बच्चे को तत्काल इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां प्लास्टिक सर्जन की टीम ने ऑपरेशन कर कटे हुए अंगूठे को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया.

Advertisement

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन के अनुसार फिलहाल बच्चे की स्थिति स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है.

यह पहली बार नहीं है जब एमवाय अस्पताल सुर्खियों में है. इससे पहले नर्सरी वार्ड में नवजात बच्चों को चूहों द्वारा कुतरे जाने की घटना ने देशभर में अस्पताल की थू-थू कराई थी. लगातार हो रही ये घटनाएं बताती हैं कि अस्पताल में मरीजों, विशेषकर मासूम बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है.

---- समाप्त ----