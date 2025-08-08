पत्नी के नकली दस्तखत कर बेच दिया फ्लैट, पति ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर लगाया 50 लाख का चूना

मध्यप्रदेश में इंदौर शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत पर उसके पति और पति की प्रेमिका के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसका लाखों रुपये का फ्लैट अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बेच दिया.

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कुछ समय से इंदौर से बाहर रह रही थी. इस दौरान उसका पति और उसकी प्रेमिका इंदौर में ही रह रहे थे. महिला को भरोसा था कि उसका फ्लैट सुरक्षित है, लेकिन जब वह हाल ही में इंदौर लौटी तो उसे पता चला कि उसका फ्लैट किसी और को बेच दिया गया है. जानकारी मिलने के बाद महिला ने जब दस्तावेजों की जांच की, तो पाया कि सौदे में उसके फर्जी दस्तखत किए गए थे और पूरे लेनदेन में उसकी कोई सहमति नहीं ली गई थी.

पीड़िता ने तुरंत भंवरकुआं थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद महिला के पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पति और उसकी प्रेमिका की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस सौदे में कोई अन्य व्यक्ति या संपत्ति दलाल तो शामिल नहीं था. जल्द ही दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस मामले ने एक बार फिर रिश्तों में विश्वासघात और संपत्ति विवाद को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

