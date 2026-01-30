हेड कांस्टेबल से दोबारा बने 'कांस्टेबल'... इंदौर के 'डांसिंग सुपरकॉप' रंजीत सिंह का डिमोशन, लड़की से 'चैटिंग' करने पर गिरी गाज

इंदौर पुलिस विभाग में चर्चित रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह पर आखिरकार विभागीय कार्रवाई हो गई है. सोशल मीडिया पर एक महिला से कथित अश्लील चैटिंग के मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने रंजीत सिंह को सजा सुनाई है. उन्हें प्रधान आरक्षक के पद से डिमोशन कर आरक्षक बना दिया गया है.

दरअसल, इस मामले के सामने आने के बाद रंजीत सिंह को पहले ही ऑफिस अटैच कर दिया गया था. पुलिस विभाग ने पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए. जांच रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

बता दें कि रंजीत सिंह सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो को लेकर काफी चर्चित रहे हैं, जिसके चलते उन्हें डांसिंग सुपरकॉप के नाम से पहचान मिली थी. कुछ साल पहले ही उन्हें प्रधान आरक्षक का प्रभार सौंपा गया था, लेकिन अब अनुशासनहीनता के चलते उनका पद घटा दिया गया है.

एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का साफ संदेश है कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और सोशल मीडिया या निजी आचरण में की गई किसी भी तरह की गलत हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

