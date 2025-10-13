IIT मुंबई से पढ़ा, मां को गर्दन काटकर मार डाला, बेरोजगार इंजीनियर बेटे की क्रूरता

MP के बैतूल में एक शिक्षित परिवार के इकलौते बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी. पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है. आरोपी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मुंबई से पढ़ाई की है.
दरसअल, 9 अक्टूबर की रात को पुलिस को सूचना मिली कि मदनी निवासी इमला पति संतोष झरबडे (56 वर्ष) को गंभीर चोटों के कारण इलाज के लिए बोरदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत गंभीर होने पर उन्हें आमला अस्पताल रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतका की मौत किसी धारदार हथियार से गले और चेहरे पर वार किए जाने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को मृतका के बेटे नितेश पिता संतोष झरबडे (26 वर्ष) पर संदेह हुआ. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया.
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अक्सर उसे छोटी-छोटी बातों पर डांटती थी. घटना वाले दिन भी किसी घरेलू बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने पास ही रखा धारदार हंसिए से अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई.
आरोपी का पूरा परिवार शिक्षित है आरोपी इकलौता बेटा है और उसकी 3 बहनें हैं. पिता टीचर हैं. एक बहन CISF में सिपाही है और एक बहन आईआईटी इलाहाबाद में M Tech की पढ़ाई कर रही है. आरोपी भी आईआईटी मुंबई से M Tech कर चुका है.