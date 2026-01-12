scorecardresearch
 
8 सालों से संबंध नहीं बना रही थी पत्नी, गुस्साए पति ने कर दी हत्या, फिर चली ये चाल

इंदौर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो लगातार शारीरिक संबंधन बनाने से इनकार कर रही थी. इसके बाद खुद पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा था. शुरुआत में उसने हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी पूरी सच्चाई उजागर कर दी. इसके बाद आरोपी ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था.

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट. (Photo: Representational )

रिश्ते, भरोसा और सात जन्मों का साथ…लेकिन इंदौर से सामने आई एक घटना यह सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि जब रिश्तों में शक, कुंठा और हिंसा घर कर जाए, तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है. मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही थी.

पति ने की हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह सनसनीखेज मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, 9 जनवरी को एक 40 साल की महिला की मौत की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सामान्य मौत का मामला है लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पति की सारी पोल पट्टी खुल गई.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि आरोपी पति ही अपनी पत्नी के शव को सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल लेकर पहुंचा था. वहां उसने ऐसा दिखावा किया कि पत्नी की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से घर में गिरने के कारण सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई. हालांकि उसकी सारी चालाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उजागर कर दी.

Advertisement

ऐसे खुल गई कातिल पति की पोल-पट्टी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण गला घोंटना (Strangulation) बताया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति से सख्ती से पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पेशे से मैकेनिक है. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी पिछले करीब आठ सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही थी. इसी बात को लेकर उसके मन में लगातार गुस्सा और तनाव पनप रहा था. आरोपी ने बताया कि इसी गुस्से में आकर उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी.

घटना के बाद आरोपी ने मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की और अस्पताल में झूठी कहानी सुनाई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की जांच ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे कोई और वजह तो नहीं थी और क्या आरोपी पहले से किसी तरह की योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था.

 

