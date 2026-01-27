scorecardresearch
 
'हनुमान जी हमारे वंशज और आदिवासी थे...', MP में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान से मचा बवाल, BJP पर भी साधा निशाना

Umang Singhar Lord Hanuman Tribal Statement: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 'धार्मिक पहचान' और 'आदिवासी अस्मिता' को लेकर नई बहस छिड़ गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भगवान हनुमान और राम की वानर सेना को आदिवासी बताकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

उमंग सिंघार ने हनुमान जी को बताया अपना पूर्वज.(File Photo)
उमंग सिंघार ने हनुमान जी को बताया अपना पूर्वज.(File Photo)

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और आदिवासी पहचान को लेकर बहस तेज हो गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताते हुए एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

बड़वानी जिले में आयोजित आदिवासी अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान हनुमान और भगवान राम की वानर सेना आदिवासी थी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे कहा, ''रामायण में राम की सेना की बात हुई तो आदिवासियों को वानर बना दिया. रामायण में कहा है कि जंगल के अंदर एक शबरी मिली जो राम को बेर खिलाती है, तो क्या एक ही आदिवासी थी पूरे जंगल में? नहीं, जितने लोग सेवा में राम के साथ थे, सब आदिवासी थे. राम को अगर जिताया है तो आदिवासियों ने जिताया है.''

हनुमान जी को आदिवासी बताते हुए उमंग सिंगार ने कहा, ''हम हनुमान जी की पूजा करते हैं. गांव-गांव में हनुमान के मंदिर हैं, जो हमारे वंशज है, मैं तो कहता हूं, वह भी हमारे हैं, वह भी आदिवासी हैं.'' देखें VIDEO:- 

वहीं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उमंग सिंगार ने कहा, ''जब हिंदू और भगवानों की बात आती है, तो ये मोदी की पतंग उड़ाते हैं. ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये आदिवासियों को उड़ा रहे हैं."

---- समाप्त ----
