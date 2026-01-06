'ऑमलेट' ने खोला अंधे कत्ल का राज... ग्वालियर पुलिस ने पहले AI से बनाया कुचली हुई लाश का चेहरा, फिर अंडे के ठेले से ढूंढ निकाला हत्यारा

मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने एक सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा किया है. खास बात यह है की डेड बॉडी के स्वेटर की जेब में मिले ऑमलेट के टुकड़े के सहारे पुलिस कातिल तक पहुंच गई. इसे ग्वालियर पुलिस की होशियारी ही कहेंगे कि महज एक ऑमलेट के टुकड़े के दम पर पुलिस ने पूरा कैसे ही सॉल्व कर दिया.

घटनाक्रम 29 दिसंबर का है, जब कटारे फार्म हाउस की झाड़ियों में पुलिस को एक लाश की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा की झाड़ियों में एक अर्धनग्न महिला की लाश पड़ी है और उसके चेहरे को कुचल दिया गया है. साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है.

जब मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया तो इस बात की पुष्टि हुई कि हत्या से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने AI यानी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से डेड बॉडी के डैमेज चेहरे का ठीक-ठाक चेहरा बनाया और फिर महिला की पहचान की कोशिश शुरू कर दी. लेकिन इन सब के बीच घटनास्थल पर पुलिस टीम को डेड बॉडी के स्वेटर की जेब से एक ऑमलेट का टुकड़ा मिला था और यही ऑमलेट का टुकड़ा इस अंधे कत्ल की गुत्थी पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी बन गया.

ऑमलेट का टुकड़ा मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगने वाले अंडे के ठेले वालों से पूछताछ शुरू की. एक ठेले वाले ने बताया कि इस महिला ने दो लोगों के साथ मिलकर ऑमलेट खाया था. फिर क्या था, पुलिस ने ठेले के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो दो संदेही लोग महिला के साथ नजर आए.

पुलिस ने दोनों लोगों को पहचान करते हुए हिरासत में ले लिया. दो लोगों में से एक युवक का नाम सचिन सेन है जो हजीरा इलाके का रहने वाला है.

ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि सचिन सेन ने पुलिस पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि उसी ने महिला का कत्ल किया है. हत्या करने से पहले उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस अफसर ने बताया कि महिला टीकमगढ़ की रहने वाली थी, लेकिन पिछले लंबे समय से वह ग्वालियर में रह रही थी. कुछ समय पहले ही उसके संबंध सचिन सेन से बन गए थे. सचिन को संदेह था कि महिला की अन्य लोगों से भी दोस्ती है, इसी वजह से सचिन ने महिला की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

