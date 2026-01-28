scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्लेन हादसे से पहले पायलट शांभवी का दादी को आखिरी मैसेज, 'चीनी' कभी यूं नहीं करती थी बात

महाराष्ट्र में हुए चार्टर प्लेन क्रैश में ग्वालियर की बेटी और युवा पायलट शांभवी पाठक की मौत हो गई. हादसे से पहले सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर शांभवी का आखिरी मैसेज गुड मॉर्निंग आया था. शांभवी अजित पवार के साथ उड़ान पर थीं. परिवार और ग्वालियर शहर में शोक की लहर है.

Advertisement
X
पायलट शांभवी पाठक (File Photo: ITG)
पायलट शांभवी पाठक (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र में हुए चार्टर प्लेन क्रैश मामले में ग्वालियर का गहरा जुड़ाव सामने आया है. इस विमान को उड़ा रही थीं ग्वालियर की बेटी और युवा पायलट शांभवी पाठक. हादसे में शांभवी का निधन हो गया, जिससे पूरे परिवार के साथ साथ ग्वालियर शहर में शोक की लहर फैल गई है. शांभवी पाठक वीआईपी चार्टर प्लेन की पायलट थीं और इसी उड़ान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी सवार थे. इस हादसे के बाद जब शांभवी की पहचान सामने आई तो ग्वालियर में हर कोई स्तब्ध रह गया.

शांभवी के माता पिता वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं. उनके पिता विक्रम पाठक इंडियन एयर फोर्स में रह चुके हैं. माता का नाम रौली पाठक है. शांभवी का एक छोटा भाई भी है. परिवार की जड़ें ग्वालियर से जुड़ी हैं और शांभवी की प्रारंभिक शिक्षा भी ग्वालियर में ही हुई थी. फिलहाल ग्वालियर के वसंत विहार डी 61 में उनकी दादी मीरा पाठक रहती हैं.

प्लेन क्रैश पायलट शांभवी की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

कमर्शियल एविएशन में तेज़ी से आगे बढ़ रहीं सांभवी पाठक, अजित पवार का चार्टर उड़ाने वाली पायलट
अजित का चार्टर उड़ाने वाली पायलट शांभवी कौन थीं? जानें- ट्रेनिंग से कॉकपिट तक का सफर
MP Shambhavi Chaudhary
MP शांभवी चौधरी की दो उंगलियों में वोटिंग की स्याही पर उठे सवाल, अब DM ने दी सफाई
public mandate is the ultimate truth in our democracy
'जनता का जनादेश अंतिम सत्य,' बोलीं शांभवी चौधरी
historic victory and oath taking in bihar
बिहार में NDA की जीत पर बोलीं LJP नेता शांभवी चौधरी
Political activity during makar sankranti in bihar
तेजप्रताप यादव को लेकर क्या बोलीं शांभवी चौधरी?

दादी मीरा पाठक के अनुसार हादसे से पहले सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर शांभवी का आखिरी मैसेज आया था, जिसमें उसने सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा था. इसके बाद परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो सका. कुछ समय बाद विवेक पाठक ने फोन कर अपनी मां मीरा पाठक को भतीजी शांभवी के दुखद निधन की सूचना दी. यह खबर सुनते ही दादी का रो रोकर बुरा हाल हो गया. शांभवी दादी को कभी ऐसे मैसेज नहीं करती थी. 

Advertisement

परिवार के अनुसार शांभवी पढ़ाई में बेहद होनहार थीं. पहले उनका चयन इंजीनियरिंग में हुआ था और वह इंजीनियर बनना चाहती थीं. लेकिन इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा तो उन्होंने पायलट बनने का फैसला किया. अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह वीआईपी चार्टर फ्लाइट की पायलट बनीं.

घर में शांभवी को प्यार से चीनी कहा जाता था. वह अपनी दादी को बेहद चाहती थीं और प्यार से उन्हें दादू कहकर बुलाती थीं. दादी मीरा पाठक का कहना है कि शांभवी ज्यादातर वीआईपी लोगों के साथ उड़ान भरती थी और वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से काफी प्रभावित थी.

दादी को किया था आखिरी मैसेज

शांभवी के रिश्तेदार अजय तिवारी ने बताया कि वह बहुत मिलनसार और होनहार थी. उसके असमय निधन से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. वसंत विहार स्थित दादी के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की लगातार भीड़ जुट रही है. ग्वालियर की इस होनहार बेटी की मौत ने हर आंख नम कर दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement