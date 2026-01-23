scorecardresearch
 
'वो किसी और की होने जा रही थी, इसलिए मार दिया...', सगाई से नाराज समीर बना हैवान, पहले हंसिए से रेता निशा का गला, फिर पत्थर से चेहरा कुचला

Gwalior Nisha Murder Case: ग्वालियर के गिरवाई इलाके में हुई दिल दहला देने वाली हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. ढाई साल के प्रेम प्रसंग का अंत इतना खौफनाक होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

सगाई से नाराज होकर प्रेमी ने की निशा की हत्या.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निशा नामक युवती की 'अंधे कत्ल' की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसका प्रेमी समीर कुशवाह निकला. सगाई तय होने और बातचीत बंद करने से नाराज समीर ने बेहद क्रूरता से निशा को मौत के घाट उतार दिया.

यह पूरा घटनाक्रम ग्वालियर के गिरवाई इलाके का है. यहां की रहने वाली निशा नाम की युवती की बीते मंगलवार को घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. निशा के गले पर हंसिए से वार किया गया था और उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया गया था. मंगलवार को घर के अंदर ही निशा की खून से लथपथ लाश मिली थी. शुरुआत में यह पूरा मामला अंधे कत्ल का था. पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की. मृतका के परिजनों ने समीर कुशवाहा नाम के युवक पर अपना संदेह जाहिर किया. 

पुलिस ने जब जांच कि तो इस बात का मालूम हुआ कि मृतका के समीर कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध थे. पुलिस ने समीर कुशवाह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो समीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

पुलिस ने मीडिया को बताया कि समीर के प्रेम संबंध बीते ढाई साल से निशा के साथ थे. इस दौरान निशा की एक बार सगाई हुई तो वह टूट गई थी. लेकिन 14 जनवरी को फिर से निशा की सगाई मुरैना में रहने वाले एक युवक के साथ हो गई थी. 

समीर कुशवाह को यह बात नागवार गुजरी. खास बात यह थी कि समीर ने निशा से बात करने की कोशिश की तो निशा भी उस से ठीक से बात नहीं कर रही थी. इसी बात पर समीर को गुस्सा आ गया था. मंगलवार को समीर ने मौका पाकर घर में मौजूद निशा के पास पहुंचकर उस से फिर से बात की, लेकिन निशा ने समीर को घर से जाने के लिए कह दिया. आवेश में आकर समीर ने हंसिए से निशा के गले पर वार कर दिया. 

निशा तड़प रही थी, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी. जिसके बाद समीर ने पत्थर उठाकर निशा के चेहरे पर वार कर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद समीर वहां से भाग गया. दिल दहला देने वाली इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी. हालांकि, पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी समीर कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है.

