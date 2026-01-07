scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्वालियर: सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमानत मंजूर, MP हाईकोर्ट का फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा को ₹1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया. अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगातार चल रही सुनवाई के बाद बुधवार को सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक माना है. एडवोकेट मिश्रा को संविधान निर्माता डॉ. बीआर आंबेडकर का चित्र जलाए जाने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

एडवोकेट एमपी सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई है. न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. अदालत ने अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया गया है और 1 लाख रुपए के मुचलके पर अनिल मिश्रा को आज रिलीज कर दिया जाएगा.

इसके साथ ही एडवोकेट एमपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक भारी चूक की है. फरार चल रहे आरोपी को शिकायतकर्ता बनाकर एफआईआर दर्ज की है. इससे पुलिस की मंशा पर भी संदेह उत्पन्न होता है.

सम्बंधित ख़बरें

ग्वालियर में CSP हिना खान ने लगाए जय श्री राम के नारे.(Photo:Screengrab)
'धमकाने के इरादे से नारे नहीं लगाने दूंगी', CSP हिना खान की वकील को दो टूक
24 घंटे में सुलझी संगीता की हत्या की गुत्थी.(Photo:Screengrab)
3 महीने तक लिव-इन... फिर Lover ने घोंट दिया गर्लफ्रेंड का गला
MP Transport Department New Order 2026
MP: सरकारी ड्यूटी में तैनात गाड़ियों के कागज अधूरे तो पेमेंट पर 'ब्रेक'
संघमित्र भार्गव का 'सच' अब पिता के लिए बना मुसीबत.(Photo:Screengrab)
इंदौर मेयर के बेटे ने जब खोल दी थी भ्रष्टाचार की पोल! Video
Betul Digital Arrest Case News
₹23 लाख गंवाए, और पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो पुलिस ने छुड़ाया

बता दें कि बाबा साहेब आंबेडकर का चित्र जलाए जाने के मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इस मामले में लगातार ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इस मामले में कुल सात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

Advertisement

एमपी सिंह के अनुसार, मामले में गिरफ्तार अन्य तीन लोगों की जमानत याचिका भी कोर्ट में लगी है. सुनवाई होती है, तो उन्हें भी राहत मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement