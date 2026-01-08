20 साल से कम उम्र के लड़कों में गैंगवार जैसी वारदात... फेसबुक कमेंट पर 2 साल पुरानी रंजिश, भोपाल से ग्वालियर आए युवक को गोली मारी

ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर स्थित महाराजा कॉम्पलेक्स के बाहर बुधवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक नाश्ते की दुकान पर खड़े युवक पर घात लगाकर हमला कर दिया गया.

कृष्णा शर्मा अपने भाई ईशु शर्मा के साथ श्रीराम मिष्ठान भंडार पर नाश्ता करने आया था. इसी दौरान विश्वास गुर्जर, सुमित गुर्जर, कृष्णा तोमर और वैभव सहित करीब आधा दर्जन युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और जमकर मारपीट की.

आरोप है कि हमले के दौरान सुमित गुर्जर ने कृष्णा शर्मा के पैर में गोली मार दी, जो उसकी पिंडली में लगी. गोली लगने से घायल कृष्णा शर्मा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और फरियादी सभी युवक हैं और सभी की उम्र 20 साल से कम बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि करीब दो साल पहले स्कूल में पढ़ाई के दौरान किसी बात को लेकर इन युवकों के बीच विवाद हुआ था, जो अब इस हमले की वजह बना.

महाराजपुरा पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. वहीं, इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गोली लगने से घायल युवक ईशु शर्मा वर्तमान में भोपाल में पढ़ाई कर रहा है. बताया जा रहा है कि पुराना विवाद सुलझाने के लिए वह भोपाल से ग्वालियर आया था, लेकिन इसी दौरान यह झगड़ा हिंसक रूप ले बैठा.

सूत्रों का यह भी कहना है कि करीब दो साल पहले एक लड़की को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी हुई थी. उसी विवाद ने समय के साथ रंजिश का रूप ले लिया और आखिरकार इसी वजह से यह जानलेवा हमला किया गया.

