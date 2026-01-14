बेजुबान पर कहर... 'पोटाश का गोला' खा गई गर्भवती गाय, खेत में चरते समय मुंह में फटा, जबड़ा उड़ जाने से हालत नाजुक

मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक गर्भवती गाय के साथ हुई क्रूरता ने मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में रखे गए पोटाश के गोले को गाय ने अनजाने में खा लिया, जिससे उसके मुंह में भीषण विस्फोट हो गया.

जामनेर थाना इलाके के नटरयाई गांव का यह मामला है. प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, गर्भवती गाय खेत में घास चर रही थी, तभी उसे पोटाश और खाने की सामग्री से बना एक गोला दिखा. जैसे ही गाय ने उसे मुंह में दबाया, जोरदार धमाका हुआ.

विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गाय का मुंह और जबड़ा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. गाय तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी. बताया जा रहा है कि खेत मालिक ने नीलगाय या जंगली सुअर जैसे जानवरों से फसल बचाने के लिए यह अवैध विस्फोटक रखा था.

हादसे के बाद गांववालों में नाराजगी है. गांववालों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. घायल गाय का उपचार शुरू कर दिया गया है, हालांकि उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है क्योंकि वह कुछ भी खाने-पीने में असमर्थ है. सोशल मीडिया पर गाय का लहूलुहान वीडियो वायरल होने के बाद गौरक्षकों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गौरक्षकों का कहना है कि फसल बचाने के लिए किसान कानूनी और सुरक्षित तरीका नहीं अपनाते, जिसके चलते हादसे होते हैं. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पालन करना भी जरूरी होता है. फसल बचाने के लिए किसानों को सावधानी बरतना जरूरी है.

