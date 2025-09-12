scorecardresearch
 

'ओ, कामरान...', सुबह 5 बजे घर के बाहर से Delhi पुलिस स्पेशल टीम ने लगाई आवाज, फाटक खुलते ही दबोच लिया ISIS से जुड़ा युवक

ISIS संगठन से जुड़े युवक के पिता अब्दुल कुरैशी ने बताया कि जो लोग आए थे, उन्होंने घर में रखे धार्मिक ग्रंथों को भी ले लिया. कामरान के पिता का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है.

ISIS से जुड़े कामरान को दिल्ली पुलिस ने MP से पकड़ा.(Photo:ITG)
ISIS से जुड़े कामरान को दिल्ली पुलिस ने MP से पकड़ा.(Photo:ITG)

MP News: राजगढ़ जिले के ब्यावरा से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने एक युवक कामरान को उठाया था, उसका कनेक्शन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ निकला. दिल्ली पुलिस ने जब कामरान को पकड़ा, उस समय कामरान के पिता अब्दुल रशीद कुरैशी को बताया था कि आपका बेटा ऑनलाइन बातें करता है.

उधर, कामरान के पिता अब्दुल रशीद कुरैशी ने बताया कि मंगलवार की सुबह 5 बजे के लगभग घर के फाटक पर 'कामरान...' कहकर जोरदार आवाज लगाई गई. इस पर कामरान ने फाटक खोला तो कुछ लोग तपाक से अंदर घुसे और कामरान को उठाकर ले गए. उन्होंने कामरान का मोबाइल कब्जे में लिया, साथ ही मेरा कीपैड वाला मोबाइल भी बाहर से आए लोगों ने कब्जे में ले लिया. जिस बिस्तर पर कामरान सोया हुआ था, उसे झाड़ा भी. 

बताया जा रहा है कि कक्षा 12 तक पढ़े राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी कामरान कुरैशी (26) पिता अब्दुल रशीद कुरैशी दिन में वकील के यहां काम करता है, बाद में एक पैथोलॉजी लैब पर काम करने जाता था.

वहीं, मुस्लिम समाज के सदर इकबाल हुसैन का कहना, ''मंगलवार की सुबह सात बजे कामरान को उठाकर ले जाने की सूचना मिली और यह भी पता चला कि उसे भोपाल ले गए हैं. इस पर हम पुलिस थाने गए और सिटी पुलिस थाने को अवगत कराया. 

मंगलवार की शाम को ही भोपाल से वापस आई दिल्ली स्पेशल टीम से पता चला कि कामरान किसी संगठन से जुड़ा है और हथियार खरीदी का मामला है, उसके तहत आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ले गए हैं.''

मुस्लिम समाज के सदर ने यह भी बताया, ह''में समाचार पत्र और मीडिया के जरिए सूचना मिली कि कामरान आईएसआईएस संगठन से जुड़ा हुआ था.''

सदर ने चर्चा में बताया कि जब मंगलवार को दिल्ली स्पेशल सेल टीम के सदस्यों ने कामरान को उठाया था, तो उसके पिता अब्दुल रशीद कुरैशी को दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम के एसआई अमित राणा ने लिखित रूप से आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं बीएनएस की धारा 61(2) में गिरफ्तार करने की बात लिखी थी. 

किसी को भनक तक नहीं थी: सदर इकबाल हुसैन

सदर इकबाल हुसैन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां यहां संचालित हो रही हैं, इसकी किसी को भनक तक नहीं थी. कामरान चुपचाप रहता था और किसी गतिविधि में शामिल नहीं होता था.

इनका कहना 

उधर, एसडीओपी ब्यावरा प्रकाश शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी हमारे पास आए थे कि कामरान पिता अब्दुल कुरैशी के खिलाफ अपराध दर्ज है, तो हमने मदद की थी. नियम है कि जब भी दूसरे प्रांत की पुलिस किसी मामले में अपराधी की तलाश में आती है, तो हम उनकी मदद करते हैं.

