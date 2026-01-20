scorecardresearch
 
'पंडितों का काम पूजा...', विवाद के बाद बैकफुट पर छिंदवाड़ा BJP अध्यक्ष शेषराव यादव, अब मांगी माफी

MP के छिंदवाड़ा में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का ब्राह्मण समाज को लेकर दिया गया एक विवादित बयान राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. मामला बढ़ता देख और समाज की नाराजगी को भांपते हुए अध्यक्ष ने तत्काल वीडियो जारी कर माफी मांग ली है.

Sheshrao Yadav Apology Video Chhindwara

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का पाल समाज के एक कार्यक्रम में दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल होते ही उन्होंने समाज से तत्काल माफी मांग ली.

दरअसल, रविवार को शहर के पूजा लॉन में पाल समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव और सांसद बंटी विवेक साहू पहुंचे थे. जब शेषराव यादव वहां मौजूद पाल समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी कर दी.

BJP जिला अध्यक्ष ने कहा, ''हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वाकई आप देखो कितना बड़ा समाज है. अगर पिछड़े वर्ग को समेटते जाओ तो 90% हिंदुस्तान पिछड़ा वर्ग में समा जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम सीधी लाइन में नहीं चल पाते. इस कारण छोटे-छोटे समाज वाले राजनीति करने वाले हमारे ऊपर आकर बैठते हैं. 

पंडित समाज है, आपका काम है दिमाग देना, पूजा करवाना, हमको बताना. करेंगे तो हम ही ना, लेकिन सत्ता में भी वो ही, पूजा भी वो ही. माफ करना, में किसी समाज का... छोटे समाज के लोग बड़े समाज पर आज भी काबिज हैं. बड़े को उस पर समझना पड़ेगा. सरकार किसके भरोसे बनती है? शेर अकेला वोट डालता तो सरकार बन जाती क्या? भेड़-बकरियों की वजह से बनती है तो हम ज्यादा संख्या में हैं. गाय, बैल, भैंस, बकरी जितनी संख्या में जानवर हैं, हम भी उतनी ही संख्या में हैं पृथ्वी में. इसलिए हमारी सरकार नहीं बनती. इसलिए हमको जागना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा और जिसकी जितनी बड़ी शक्ति, उतना बड़ा समाज की सत्ता में भागीदारी होना चाहिए.'' देखें VIDEO:- 

जैसे ही भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी की, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा. इसे देखते हुए उन्होंने माफी मांग ली. यादव ने कहा, ''हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की सत्यता है. मेरे द्वारा पाल समाज के कार्यक्रम में सभी समाजों की एकजुटता और एकत्रीकरण को लेकर बात की जा रही थी. उस भाषण के दौरान ब्राह्मण समाज के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे किसी कथन या शब्दों से ब्राह्मण समाज या समाज के किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं. आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी समाज या व्यक्ति में कोई भेद नहीं रखता और भाजपा भी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है. मैं भी भाजपा की नीति, नियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करता हूं.''

