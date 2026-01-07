बिना चाबी घसीटते हुए उठवा ले गई दहेज की बाइक... बहू ने पिता और गुंडों के साथ ससुराल में बोला धावा, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक विवाहिता की दबंगई का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नए चंद्रपुरा में एक बहू अपने पिता और कुछ कथित गुंडों के साथ ससुराल पहुंची, सास-ससुर से मारपीट की और फिर दहेज में मिली बाइक को दूसरी बाइक से बांधकर घसीटते हुए ले गई.

सिविल लाइन थाना इलाके के नए चंद्रपुरा निवासी लक्ष्मण कुशवाहा के पुत्र का विवाह 4 मार्च 2024 को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ रोशनी कुशवाहा से हुआ था. विवाह रोशनी के मायके जनकपुर में धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें दहेज के रूप में बाइक भी दी गई थी. लेकिन यह वैवाहिक रिश्ता मात्र 10 माह ही चल सका.

आरोप है कि 27 दिसंबर 2024 को रोशनी कुशवाहा का अपने सास-ससुर से विवाद हो गया, जिसके बाद वह अपने पिता किशनलाल कुशवाहा के साथ कथित तौर पर कट्टे की नोक पर ससुराल से मायके चली गई.

मायके पक्ष के साथ ससुराल में बोला धावा

इसके करीब एक साल बाद रोशनी कुशवाहा अपने पिता लक्ष्मण कुशवाहा और कुछ लोगों के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल पहुंची. यहां सास-ससुर के साथ जमकर मारपीट की गई और दहेज में दी गई बाइक को बिना चाबी दूसरी बाइक से बांधकर घसीटते हुए ले गई. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें VIDEO:-

पीड़ित पति का कहना है कि उसने घटना की शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन थाना पहुंचकर आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल जांच का आश्वासन देकर आवेदन रख लिया है.

'पत्नी साथ रहना चाहती है पर ससुर नहीं रहने दे रहे'

पति का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से जान का खतरा है. पीड़ित पति का यह भी कहना है कि वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है और पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उनके सुखमय दांपत्य जीवन में लगातार कलह और हस्तक्षेप कर रहे हैं.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, वहीं वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

