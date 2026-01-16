'पीट लो मुझे, पीट लो... मगर उसे मत ले जाओ', दो सहेलियों ने बागेश्वर धाम में रचाई शादी, मोहिनी को ले जाने आए परिजनों से भिड़ गई अंजलि

छतरपुर की दो सहेलियों ने 12 जनवरी को बागेश्वर धाम में एक दूसरे का हाथ थामकर साथ जीने मारने का किया वादा और उसके बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया. इस हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी सामने आया है.

सिविल लाइन थाना इलाके का यह मामला है. जहां दो बालिक युवतियों ने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह कर लिया. इस विवाह की जानकारी मिलते ही परिजनों के विरोध के चलते थाने में हंगामे की स्थिति बन गई.

जानकारी के अनुसार, 23 साल की अंजली रैकवार पिता आनंद रैकवार और 21 की मोहिनी कुशवाह के बीच बीते 5 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था.

अंजली के मुताबिक, वह 12 जनवरी को मोहिनी के साथ बागेश्वर धाम गई थी, जहां उन्होंने आपसी रजामंदी से विवाह किया. विवाह की सूचना मिलने के बाद मोहिनी के परिजन इस रिश्ते से नाराज हो गए और उसे जबरदस्ती घर ले जाने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंचे. इसी बात को लेकर थाने में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला. देखें VIDEO:-

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों युवतियों को थाने के अंदर बैठाया और पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी.

CSP अरुण सोनी का कहना है कि दोनों युवतियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रहने की बात कह रही हैं, ऐसे में मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और उन्हें समझाइश दी जा रही है.

गौरतलब है कि छतरपुर जिले में यह समलैंगिक विवाह से जुड़ा तीसरा मामला है. इससे पहले नौगांव थाना क्षेत्र के दौरिया और मउसानिया गांव से भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल पुलिस उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

