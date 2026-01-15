scorecardresearch
 
'RSS न होता तो इतने हिंदू भी न बचते', छतरपुर में मंच से धीरेंद्र शास्त्री का बयान, हिंदुओं से क्षेत्रवाद और भाषावाद छोड़ने की अपील

Dhirendra Shastri RSS Praise: छतरपुर के बड़ा मलहरा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने RSS की सराहना करते हुए कहा कि संघ के कारण ही भारत में हिंदू सुरक्षित हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंदू जातियों में बटे रहे, तो भारत के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं.

संघ के शताब्दी वर्ष पर धीरेंद्र शास्त्री ने बांधे तारीफों के पुल.(Photo:ITG)
बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपने अंदाज में हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दिया. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ के कार्यों की तारीफ में कसीदे गढ़े और देश में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति का श्रेय संघ की कार्यप्रणाली को दिया.
 
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भरे मंच से आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा, ''भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर न होता तो इतना भी हिंदू न बचा होता. डॉक्टर हेडगेवार की परंपरा ने अभूतपूर्व कार्य किया. गांव-गांव, गली-गली में समस्त हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया.'' 

यह बात बागेश्वर महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने गृह जिले छतरपुर के बड़ा मलहरा के हिंदू एकता वाले मंच से कही. बागेश्वर बाबा ने इस बात पर गर्व जताया कि आज भारत RSS का शताब्दी वर्ष मना रहा है. उन्होंने कहा कि 100 वर्षों की यह तपस्या ही है जो आज हिंदू समाज को संगठित होने का साहस दे रही है.

इतना ही नहीं, शास्त्री ने जोर देकर कहा कि जिसके पास ताकत है, समझ लेना उसके पास एकता है. एकता के बिना अस्तित्व संभव नहीं है. 

धीरेंद्र शास्त्री ने देश के मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए एक कड़ी चेतावनी भी दी. न्होंने कहा कि यदि हिंदू समाज जातियों, भाषावाद और क्षेत्रवाद में बटा रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में भी वही हालात होंगे जो वर्तमान में बांग्लादेश में दिख रहे हैं. 

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एकता नहीं रही, तो ऐसी परिस्थितियां केवल सीमा पार ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और हमारे छतरपुर जिले तक भी पहुंच सकती हैं. 

