MP: यूथ कांग्रेस का 'वोट चोरी' पर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के पदभार ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोरी' और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी के विरोध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर कूच किया. इस दौरान भोपाल के व्यापमं चौराहे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई.

और पढ़ें

यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर जुटे. इस दौरान कार्यकर्ता अचानक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े.

इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए व्यापमं चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई.

हालात काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद अब पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी है. बता दें कि यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन कथित 'वोट चोरी' और SIR में धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग का ध्यान खींचने के लिए किया गया.

---- समाप्त ----