scorecardresearch
 

Feedback

MP: यूथ कांग्रेस का 'वोट चोरी' पर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

MP यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के पदभार ग्रहण के बाद भोपाल में कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर कूच कर दिया. इस दौरान पुलिस ने बैटिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को व्यापम चौराहे पर रोका और वाटर कैनन चलाई.

Advertisement
X
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई.(Photo:ITG)
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के पदभार ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोरी' और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी के विरोध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर कूच किया. इस दौरान भोपाल के व्यापमं चौराहे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई. 

यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर जुटे. इस दौरान कार्यकर्ता अचानक  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े.

इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए व्यापमं चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई. 

सम्बंधित ख़बरें

Vote chori protest
'वोट चोरी' मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में FIR दर्ज 
Vote theft allegations and preparations by Rajasthan Congress
'चुनावों में हो रही वोट चोरी', राजस्थान कांग्रेस का आरोप  
Vote theft issue is irrelevant
'वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद', बोले अशोक चौधरी  
Congress rally at Ramleela Maidan during winter session
वोट चोरी और SIR के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली, देखें 
भोपाल के जहांगीराबाद में रहते थे एडवोकेट शिवकुमार वर्मा
फर्जी ‘आतंकी लिंक’ धमकी से घबराए सीनियर एडवोकेट ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द  

हालात काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद अब पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी है. बता दें कि यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन कथित 'वोट चोरी' और SIR में धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग का ध्यान खींचने के लिए किया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement