scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल में एक ही स्प्लेंडर पर सवार हुए 7 लड़के... ट्रैफिक नियमों का सरेआम मखौल, वीडियो वायरल

भोपाल के VIP रोड पर एक ही बाइक पर 7 युवकों के सवार होने का वीडियो वायरल हो रहा है. बिना हेलमेट और तेज रफ्तार में इन युवकों ने ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं.

Advertisement
X
भोपाल में 7 लड़कों ने एक ही बाइक पर मचाया हुड़दंग.(PHOTO:SCREENGRAB)
भोपाल में 7 लड़कों ने एक ही बाइक पर मचाया हुड़दंग.(PHOTO:SCREENGRAB)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सबसे खूबसूरत सड़कों में शुमार 'VIP रोड' पर स्टंटबाजी का एक खौफनाक नजारा देखने को मिला. यहां एक स्प्लेंडर बाइक पर सर्कस की तरह 7 युवक लदे हुए नजर आए.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ही बाइक पर कोई हैंडल के पास बैठा है, तो कोई एक-दूसरे के ऊपर लदा हुआ है.बाइक पर सवार सातों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था.

तेज रफ्तार बाइक पर इस तरह बैठना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है. पीछे चल रहे किसी वाहन सवार ने इस लापरवाही का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.  लोग इसे भोपाल पुलिस को टैग कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

Bhopal Beef Scandal Malti Rai
भोपाल मेयर को बजरंग दल ने कहा 'मुल्ला मालती राय', फोटो पर स्याही से बनाई दाढ़ी
भोपाल में 20 दिसंबर की शाम मेट्रो को दिखाई जाएगी हरी झंडी.(Photo:FB/MPM)
MP: भोपाल मेट्रो को एक महीना पूरा! आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया
भोपाल के हाईटेक स्लॉटर हाउस में 'बीफ' का कारोबार.(Photo:ITG)
भोपाल गोमांस कांड: वेटनरी डॉक्टर समेत 9 सस्पेंड, असलम चमड़ा ब्लैकलिस्ट
गले के दर्द की दवा में 'मौत' का सामान.(Photo:ITG)
गजब अस्पताल... टैबलेट में फंगस के बाद अब माउथवॉश में निकला कीड़ा
बिना तलाक के पांच शादियां करने के मामले में हसीना को जेल.(Photo:ITG)
हसीना के निकले 4 पति, 5वीं बार वकील से किया था निकाह, पहुंची जेल

भोपाल का VIP रोड हमेशा पुलिस की निगरानी में रहता है, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या इन युवकों को ट्रैफिक पुलिस के चालान या सीसीटीवी कैमरों का कोई खौफ नहीं है? 

Advertisement

जागरूक नागरिकों का कहना है कि ऐसे स्टंटबाजों का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिल सके?

ट्रैफिक डीसीपी जितेंद्र सिंह बोले कि वायरल वीडियो के आधार पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. जल्द ही बाइक सवारों को पकड़ा जाएगा और वैधानिक चलानी कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement