भोपाल में एक ही स्प्लेंडर पर सवार हुए 7 लड़के... ट्रैफिक नियमों का सरेआम मखौल, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सबसे खूबसूरत सड़कों में शुमार 'VIP रोड' पर स्टंटबाजी का एक खौफनाक नजारा देखने को मिला. यहां एक स्प्लेंडर बाइक पर सर्कस की तरह 7 युवक लदे हुए नजर आए.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ही बाइक पर कोई हैंडल के पास बैठा है, तो कोई एक-दूसरे के ऊपर लदा हुआ है.बाइक पर सवार सातों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था.

तेज रफ्तार बाइक पर इस तरह बैठना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है. पीछे चल रहे किसी वाहन सवार ने इस लापरवाही का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे भोपाल पुलिस को टैग कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. देखें VIDEO:-

भोपाल का VIP रोड हमेशा पुलिस की निगरानी में रहता है, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या इन युवकों को ट्रैफिक पुलिस के चालान या सीसीटीवी कैमरों का कोई खौफ नहीं है?

जागरूक नागरिकों का कहना है कि ऐसे स्टंटबाजों का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिल सके?

ट्रैफिक डीसीपी जितेंद्र सिंह बोले कि वायरल वीडियो के आधार पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. जल्द ही बाइक सवारों को पकड़ा जाएगा और वैधानिक चलानी कार्रवाई की जाएगी.

