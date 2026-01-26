scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल VIP रोड स्टंट... स्प्लेंडर पर सवार 7 लड़कों को पुलिस ने दबोचा, थाने में लगवाई उठक-बैठक

Bhopal News: भोपाल के VIP रोड पर एक ही बाइक पर 7 लड़कों के सवार होने के मामले में तलैया पुलिस ने आदिल, सईद, समीर और 4 नाबालिगों को पकड़ लिया है. पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपियों से माफी मंगवाई है.

Advertisement
X
खौफनाक स्टंट का 'उठक-बैठक' वाला अंत.(Photo:Screengrab)
खौफनाक स्टंट का 'उठक-बैठक' वाला अंत.(Photo:Screengrab)

MP News: राजधानी भोपाल के सबसे चर्चित वीआईपी रोड पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले युवकों के खिलाफ तलैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सभी आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रभारी दीपक डहेरिया के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. बाइक नंबर MP04 ZU 0612 (हीरो स्प्लेंडर प्लस) के आधार पर चालक आदिल, उसके साथी सईद, समीर और चार नाबालिगों को पकड़ा गया.

पुलिस ने पकड़े गए युवकों को थाने लाकर कानून का पाठ पढ़ाया. सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में ये युवक कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते और भविष्य में ऐसी गलती न करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर बाइक को जब्त कर लिया है.

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल में 7 लड़कों ने एक ही बाइक पर मचाया हुड़दंग.(PHOTO:SCREENGRAB)
भोपाल में 'सर्कस' वाली बाइक, एक ही स्प्लेंडर पर लदे 7 लड़के, VIDEO
भोपाल के हाईटेक स्लॉटर हाउस में 'बीफ' का कारोबार.(Photo:ITG)
भोपाल गोमांस कांड: वेटनरी डॉक्टर समेत 9 सस्पेंड, असलम चमड़ा ब्लैकलिस्ट
भोपाल से गोमांस निर्यात पर गरमाई सियासत.(Photo:ITG)
'गाय सिर्फ वोटों तक सीमित', भोपाल गोमांस कांड पर BJP विधायक का छलका दर्द
viral video of 7 boys on same bike in bhopal
भोपाल में एक ही बाइक पर निकले 7 लड़के; Video
CM यादव ने खड़गे से की जीतू को पद से हटाने की मांग.
MP कांग्रेस ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, CM यादव को हटाने की मांग

पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ पहले केस दर्ज किया था, जिसके तहत अब आरोपियों पर तमाम धाराओं में कार्रवाई की गई है.  बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही 'आज तक' ने इस लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और कार्रवाई की.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement