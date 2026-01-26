भोपाल VIP रोड स्टंट... स्प्लेंडर पर सवार 7 लड़कों को पुलिस ने दबोचा, थाने में लगवाई उठक-बैठक

MP News: राजधानी भोपाल के सबसे चर्चित वीआईपी रोड पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले युवकों के खिलाफ तलैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सभी आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रभारी दीपक डहेरिया के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. बाइक नंबर MP04 ZU 0612 (हीरो स्प्लेंडर प्लस) के आधार पर चालक आदिल, उसके साथी सईद, समीर और चार नाबालिगों को पकड़ा गया.

पुलिस ने पकड़े गए युवकों को थाने लाकर कानून का पाठ पढ़ाया. सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में ये युवक कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते और भविष्य में ऐसी गलती न करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर बाइक को जब्त कर लिया है.

पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ पहले केस दर्ज किया था, जिसके तहत अब आरोपियों पर तमाम धाराओं में कार्रवाई की गई है. बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही 'आज तक' ने इस लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और कार्रवाई की.

