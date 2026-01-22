scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल मेयर को बजरंग दल ने कहा 'मुल्ला मालती राय', फोटो पर स्याही से बनाई दाढ़ी, गोमांस मामले में बवाल

Bhopal slaughterhouse scandal: भोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस से जुड़े गोमांस तस्करी मामले में हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश सातवें आसमान पर है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर मालती राय पर इस अवैध नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है.

Advertisement
X
मेयर मालती राय के घर बजरंग दल का हंगामा.(Photo:Screengrab)
मेयर मालती राय के घर बजरंग दल का हंगामा.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 टन गौमांस मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर SIT जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर संगठन महापौर मालती राय के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

इसी कड़ी में भोपाल में बुधवार को महापौर के सरकारी आवास पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे. उन्होंने महापौर के निवास के बाहर लगे पोस्टर फाड़े और नेम प्लेट पर कालिख पोती. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महापौर को 'मुल्ला महापौर' कहकर संबोधित किया और उनके इस्तीफे की मांग के नारे लगाए.

प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के विभाग संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत ने कहा कि असलम चमड़ा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? मामले में असलम चमड़ा को जमानत किस आधार पर मिली? मामला किन धाराओं में दर्ज किया गया था? 

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल से गोमांस निर्यात पर गरमाई सियासत.(Photo:ITG)
'गाय सिर्फ वोटों तक सीमित', भोपाल गोमांस कांड पर BJP विधायक का छलका दर्द
गुजरात के सूरत में पकड़ा गया रहमान डकैत. (Photo: Screengrab)
कौन है भोपाल का रहमान डकैत? पीछे पड़ी थी 6 राज्यों की पुलिस
भोपाल के हाईटेक स्लॉटर हाउस में 'बीफ' का कारोबार.(Photo:ITG)
भोपाल गोमांस कांड: वेटनरी डॉक्टर समेत 9 सस्पेंड, असलम चमड़ा ब्लैकलिस्ट
नल का पानी या जहर? इंदौर की त्रासदी की एक तस्वीर (Photo: PTI)
इंदौर में ई-रिक्शा ड्राइवर पर परिवार बोला- दूषित पानी ने मारा, डॉक्टर बता रहे कैंसर
The latest fatalities were reported from Indore, where a waterborne illness has continued to spread in pockets of the city.
इंदौर मामले में MP हाई कोर्ट सख्त, कहा- मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे प्रशासन

जब हिंदू संगठनों ने गाड़ी पकड़ी थी, तो बिना सैंपल रिपोर्ट के गाड़ी किसके कहने पर छोड़ी गई? SIT का गठन तो कर दिया गया है, जिसके लिए सरकार का धन्यवाद है, लेकिन हम यहां भोपाल महापौर के इस्तीफे के लिए आए हैं.

Advertisement

अभिजीत सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में चल रहे स्लॉटर हाउसों और मांस के अवैध कारोबार पर महापौर को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए. उनका कहना है कि नगर निगम की जानकारी के बिना इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चल सकता.

भोपाल स्लॉटर हाउस मामले में अब सियासत तेज हो गई है. जहां बजरंग दल ने महापौर आवास पर प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) में पहुंचकर नगर निगम भोपाल द्वारा स्लॉटर हाउस टेंडर प्रक्रिया को लेकर शिकायत दर्ज की. देखें VIDEO:- 

कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस टेंडर में भारी अनियमितता पाई गई है. टेंडर की अच्छे से जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी, महापौर या कोई भी बड़ा नेता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

PHQ के सामने पकड़े गए ट्रक का दिया हवाला
हिंदू संगठनों ने 17 दिसंबर 2025 को PHQ के सामने पकड़े गए मांस से भरे ट्रक का हवाला देते हुए कहा कि उस समय ट्रक से भारी मात्रा में संदिग्ध मांस बरामद किया गया था. मथुरा की लैब में गौमांस मिलने की पुष्टि हुई. मामले में स्लॉटर हाउस संचालक असलम चमड़ा को जेल भेजा गया.कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह सिर्फ एक कड़ी है, जबकि पूरा नेटवर्क अब भी सक्रिय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement