भोपाल से 26 टन गोमांस मुंबई भेजा... छलका BJP विधायक का दर्द, बोले- गाय सिर्फ वोटों की राजनीति तक सीमित

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस में गोमांस निर्यात की पुष्टि होने के बाद भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने दुख जताया है. गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने गाय को बायों की राजनीति तक सीमित बताते हुए कहा कि गाय मूक होती है यानी बोल नहीं सकती, इसलिए उसका दोहन किया जा रहा है.

सत्तारूढ़ दल के विधायक ने आगे कहा, ''गाय के नाम पर राजनीति तो की जाती है, लेकिन न ही चरनोई भूमि बचाई जा रही है और न ही गाय बचाई जा रही हैं.''

बीजेपी विधायक बोले, "गाय मूक है, वह कुछ बोल नहीं सकती, इसीलिए उसका लगातार दोहन और शोषण किया जा रहा है. आज स्थिति यह है कि गायों के खड़े होने तक की जगह नहीं बची है." देखें Video:-

कैसे हुआ खुलासा?

यह मामला 15-16 दिसंबर की रात को शुरू हुआ था, जब एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ. बैतूल के रास्ते भोपाल भेजे जा रहे दो कंटेनरों को हिंदू संगठनों ने पकड़ा था. इनमें 160 बछड़े बेरहमी से भरकर जिंसी बूचड़खाने लाए जा रहे थे. हिंदू संगठनों ने दोनों कंटेनरों को पकड़कर जहांगीराबाद पुलिस को सौंप दिया था. पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि भोपाल से 26 टन गोमांस मुंबई निर्यात किया जा चुका था, जिसकी अब आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है.

बता दें कि भोपाल नगर निगम के जिंसी स्लॉटर हाउस में गायों की हत्या और गोमांस के निर्यात का खुलासा होने के बाद राजनीति गर्मा गई है. सत्ता में भाजपा सरकार है, लेकिन उसके बावजूद गोवंश की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है. राजधानी भोपाल में गोमांस की पुष्टि होने के बाद हिन्दू संगठनों में भी नाराजगी है.

