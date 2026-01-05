अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट... धोती-कुर्ते में पिच पर उतरे गेन्दक:, मारे चतुष्कम् और षठकम्, संस्कृत कमेंट्री ने जीता दिल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों क्रिकेट का एक ऐसा रंग देखने को मिल रहा है जो शायद ही दुनिया में कहीं और दिखे. यहां बल्लेबाज (वल्लक:) और गेंदबाज (गेन्दक:) लोअर-टीशर्ट में नहीं, बल्कि पारंपरिक धोती-कुर्ते और त्रिपुंड तिलक में मैदान पर उतर रहे हैं. मौका है 'महर्षि मैत्री क्रिकेट श्रृंखला-6' का, जहां क्रिकेट की भाषा अंग्रेजी नहीं, बल्कि देववाणी संस्कृत है.
धोती-कुर्ता पहने और माथे पर तिलक लगाए हुए खिलाड़ी जैसे ही मैदान में कदम रखते हैं, वैसे ही जय श्री राम का जयघोष होता हैं और पुष्पों की वर्षा की जाती है. जब भी कोई खिलाड़ी चौका मारता है तो कमेंटेंटर जोर से उत्साह के साथ बोलते हैं, 'चतुष्कम...', और जब कोई छक्का लगाता तो चिल्लाते नजर आते हैं 'षठकम्...'
भोपाल में संस्कृत में भाषा में क्रिकेट टूनामेंट कई साल से लगातार किया जा रहा है. इस बार 27 टीमों ने भाग लिया है. इस टूर्नामेंट में संस्कृत में ही कमेंट्री हो रही है. ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया है. इसे अंग्रेजों के खेल क्रिकेट का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है, जिसमें संस्कृत के विधायर्थी और ब्राह्मण पारम्परिक वेशभूषा में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं.
अनूठा क्रिकेट टूर्नामेंट शहर के अंकुर खेल मैदान में शुरू हुआ. परशुराम कल्याण बोर्ड और वैदिक ब्राह्मण युवा खेल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल के माध्यम से संस्कृत भाषा, सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था. देखें Video:-
आयोजकों ने बताया कि क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी पारंपरिक भारतीय परिधान में खेलेंगे और मैदान पर हर घोषणा, निर्णय और कमेंट्री संस्कृत में होगी. इससे दर्शकों को न केवल क्रिकेट का रोमांच मिलेगा, बल्कि संस्कृत भाषा से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा.
पंडित विष्णु राजोरिया ने बताया कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने लिए संस्कृत में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस बार 27 टीमों ने भाग लिया है. देशभर से क्रिकेट टीम मेंआई हुई है. विजेता टीम को 21000 रुपए का इनाम दिया जाएगा.
संस्कृत में क्रिकेट का शब्दकोष:-
Cricket- पट-कन्दुक क्रीड़ा
Pitch- क्षिप्या
Six- षठकम्
Four- चतुष्कम्
Run- धावनम्
Umpire- निर्णायक:
Batsman- वल्लक:
Baller- गेन्दक:
Spinner- चक्रगेन्दक:
Bat- वैट
Ball- कन्दुकम्
Wicket keeper- स्तोभरक्षक:
Shot pitch- अवक्षिप्तम्
Hit- वेध:
Wicket- स्तोभ:
Over- पर्यास:
Bounce- घातगेन्दू
Target- वैध्यम्
Catch out- गृहीत:
Stump out- स्तोभित:
Run out- धाविन्नष्टम्
Bold- गेन्दित:
LBW- पादवाधा
Wide ball- अपकन्दुकम्
No ball- नोकन्दुकम्