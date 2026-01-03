scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शुरू होते ही भोपाल मेट्रो को झटका, नहीं मिल रहे पैसेंजर, सुबह की जगह दोपहर में चलाने का फैसला

भोपाल मेट्रो को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यात्रियों की कमी के चलते मेट्रो प्रबंधन ने समय-सारणी बदलने का फैसला लिया है. 5 जनवरी से मेट्रो सुबह की बजाय दोपहर 12 बजे से चलेगी. लगातार घटती टिकट बिक्री के बाद ट्रिप की संख्या भी 17 से घटाकर 13 कर दी गई है.

Advertisement
X
भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे पैसेंजर (Photo: Screengrab)
भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे पैसेंजर (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई भोपाल मेट्रो ट्रेन को शुरुआती दिनों में ही यात्रियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे बन गए हैं कि मेट्रो प्रबंधन को दूसरे ही सप्ताह में समय-सारणी बदलने का फैसला लेना पड़ा है. अब भोपाल मेट्रो सुबह की बजाय दोपहर 12 बजे से चलेगी. नई समय-सारणी 5 जनवरी से लागू होगी.

भोपाल वासियों को कई सालों के इंतजार के बाद मेट्रो ट्रेन की सौगात मिली थी. 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर भोपाल मेट्रो की शुरुआत की थी. इसके अगले दिन, 21 दिसंबर से आम नागरिकों के लिए पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ.

यात्रियों की कमी से सुबह खाली चल रही थी मेट्रो

सम्बंधित ख़बरें

good cold weather as expected
भोपाल में शीतलहर का प्रकोप
मोहन भागवत ने संघ की विचारधारा और भविष्य की दिशा बताई (Photo-ITG)
'संघ को केवल भाजपा के नजरिए से ना देखें, RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं', बोले मोहन भागवत
उमा भरती ने एमपी पुलिस क्राइम ब्रांच पर उठाया सवाल
अपनों पर ही बरसीं उमा, बोलीं- आप बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे?
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat
10 महीने में 5वीं बार MP दौरे पर मोहन भागवत, भोपाल में करेंगे संवाद
Ratlam Girl sex racket
'14 की उम्र से देखे देह के ग्राहक, अब उस देहरी कभी नहीं लौटूंगी'

शुरुआती उत्साह जरूर देखने को मिला. 21 दिसंबर को मेट्रो के टिकटों की बिक्री करीब 2.5 लाख रुपये तक पहुंची थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा घटकर 89 हजार रुपये रह गया. इसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या दिन-ब-दिन कम होती चली गई. हालात यह हो गए कि सुबह के समय मेट्रो ट्रेनें लगभग खाली चलने लगीं.

यात्रियों की इस कमी को देखते हुए मेट्रो प्रबंधन ने समय में बड़ा बदलाव किया है. अब भोपाल मेट्रो 5 जनवरी से दोपहर 12:00 बजे AIIMS मेट्रो स्टेशन से रवाना होगी. यह ट्रेन अलकापुरी स्टेशन, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा और केंद्रीय विद्यालय होते हुए अंतिम स्टेशन सुभाष नगर पर 12:25 बजे पहुंचेगी.

Advertisement

5 जनवरी से बदली समय-सारणी

भोपाल मेट्रो के PRO अरविंद सोनी ने बताया कि लगातार यात्रियों की संख्या घट रही है और खासतौर पर सुबह के समय ट्रेन में पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं. इसी वजह से प्रबंधन ने ट्रिप की संख्या भी घटाने का निर्णय लिया है. जहां शुरुआत में मेट्रो के लिए 17 ट्रिप की समय-सारणी बनाई गई थी, वहीं अब इसे घटाकर 13 ट्रिप कर दिया गया है.

मेट्रो प्रबंधन का मानना है कि फिलहाल दोपहर के समय यात्रियों की संभावित संख्या को देखते हुए यह फैसला जरूरी था. हालांकि, भोपाल मेट्रो को लेकर किए गए दावों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब सवाल खड़े कर रहा है कि क्या भोपाल वासी मेट्रो को अपनी रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा बना पाएंगे या नहीं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement