हसीना के निकले 4 पति, 5वीं बार वकील से किया था निकाह; कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

MP News: राजधानी भोपाल में मानवीय रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया है. एक वकील की पत्नी के चार पति पहले से निकले और उसने बाद में पांचवीं शादी वकील से की थी. महिला ने यह बात वकील तबरेज उल्लाह से छिपा रखी थी.

और पढ़ें

जब वकील तबरेज उल्लाह को पता चला कि उनकी पत्नी ने पहले से चार शादियां की हुई हैं, तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया. कोर्ट में यह मामला करीब 3 साल चला. अब जिला अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मेघा अग्रवाल ने हसीना उल्लाह को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

भोपाल जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाले वकील तबरेज उल्लाह का निकाह हसीना से 27 मई 2022 को हुआ था. हसीना ने वकील को बताया था कि पहले सलमान नामक व्यक्ति से शादी हुई थी और उससे तलाक हो चुका है. शादी के 2 महीने बाद ही हसीना का व्यवहार बदल गया और वकील के साथ रोजाना झगड़े होने लगे.

हसीना की एक बेटी भी उसके साथ आकर रहने लगी थी. घर में रोजाना विवाद होने से वकील और उनकी फैमिली तनाव में रहने लगी. वकील के एक भाई ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पहले ही सुसाइड कर लिया था.

Advertisement

जब वकील को पता चला कि हसीना ने पहले चार शादियां की हैं, तो उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया. हसीना ने पूर्व पतियों से तलाक नहीं लिया था.

हसीना ने चार लोगों से शादी की थी- शमशेर, मकबूल हसन, सलमान और साबिर. ट्रायल के दौरान हसीना ने पूर्व पतियों से लिए गए तलाक के दस्तावेज पेश नहीं किए. वह शादियां करती रही और पूर्व पतियों से सच्चाई छिपाती रही.

मामला कोर्ट पहुंचा तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मेघा अग्रवाल ने 19 जनवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया और महिला को 2 साल की सजा सुनाई.

वकील ने ट्रायल के दौरान कई सबूत इकट्ठे किए और अदालत में पेश किए. उज्जैन न्यायालय के कुछ कागजात और अन्य अहम दस्तावेज भी पेश किए गए. कोर्ट ने सभी पर सुनवाई करते हुए हसीना को 2 साल की सजा सुनाई.

---- समाप्त ----