छतों से चुराकर खुद पहन लेता था लेडीज अंडरगारमेंट्स ... ब्रा-पैंटी में सोते मिला, पुलिस ने यूं पकड़ा अजीब चोर

MP News: राजधानी भोपाल के कोलार इलाके से एक अजीबोगरीब चोर को पुलिस ने पकड़ा है. आरोपी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था और फिर खुद पहनकर घूमता और सो जाता था. बीती रात आरोपी अमरनाथ कॉलोनी के एक घर में घुसा और बालकनी से महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुरा लिए.

अंडरगारमेंट्स चुराने के बाद जब घर के बाहर निकल रहा था तो उस घर के सदस्यों को चोर की परछाई दिखी, तभी हंगामा मच गया. हालांकि, चोर तब तक अंडरगारमेंट्स लेकर भाग गया था, लेकिन आरोपी की जेब में रखा श्रमिक कार्ड उसी घर में ही गिर गया. इसी श्रमिक कार्ड के आधार पर कोलार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने श्रमिक कार्ड नी लिखे दीपेश नाम के आधार पर बुधवार शाम को आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया. पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो वह घर में सो रहा था और चोरी किए हुए अंडरगार्मेट्स उसने पहने हुए थे.

पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई थी तो वहां की महिलाएं बाहर निकल आईं और वीडियो में साफ देखा गया कि आरोपी अपने कपड़ों के नीचे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने हुए था.

कोलार क्षेत्र में आरोपी ने इससे पहले भी एक घर से अंडरगार्मेंट्स चोरी किए थे. कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में मनोचिकित्सीय मूल्यांकन और काउंसलिंग भी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. समाज को भी इस तरह के मामलों को सिर्फ शर्मिंदगी के रूप में देखने के बजाय मानसिक व्यावहारिक समस्या के रूप में समझने की जरूरत है.

