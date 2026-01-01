scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छतों से चुराकर खुद पहन लेता था लेडीज अंडरगारमेंट्स ... ब्रा-पैंटी में सोते मिला, पुलिस ने यूं पकड़ा अजीब चोर

Bhopal Kolar Undergarments Thief Arrested: भोपाल पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था और उन्हें खुद पहनकर घूमता था. आरोपी की पहचान उसकी एक छोटी सी गलती के कारण हुई, जब चोरी के दौरान उसका श्रमिक कार्ड घटनास्थल पर ही गिर गया.

Advertisement
X
महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने वाला 'अजीब चोर' (Photo:Screengrab)
महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने वाला 'अजीब चोर' (Photo:Screengrab)

MP News: राजधानी भोपाल के कोलार इलाके से एक अजीबोगरीब चोर को पुलिस ने पकड़ा है. आरोपी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था और फिर खुद पहनकर घूमता और सो जाता था. बीती रात आरोपी अमरनाथ कॉलोनी के एक घर में घुसा और बालकनी से महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुरा लिए.

अंडरगारमेंट्स चुराने के बाद जब घर के बाहर निकल रहा था तो उस घर के सदस्यों को चोर की परछाई दिखी, तभी हंगामा मच गया. हालांकि, चोर तब तक  अंडरगारमेंट्स लेकर भाग गया था, लेकिन आरोपी की जेब में रखा श्रमिक कार्ड उसी घर में ही गिर गया. इसी श्रमिक कार्ड के आधार पर कोलार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने श्रमिक कार्ड नी लिखे दीपेश नाम के आधार पर बुधवार शाम को आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया. पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो वह घर में सो रहा था और चोरी किए हुए अंडरगार्मेट्स उसने पहने हुए थे.

पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई थी तो वहां की महिलाएं बाहर निकल आईं और वीडियो में साफ देखा गया कि आरोपी अपने कपड़ों के नीचे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने हुए था.

Advertisement

कोलार क्षेत्र में आरोपी ने इससे पहले भी एक घर से अंडरगार्मेंट्स चोरी किए थे. कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में मनोचिकित्सीय मूल्यांकन और काउंसलिंग भी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. समाज को भी इस तरह के मामलों को सिर्फ शर्मिंदगी के रूप में देखने के बजाय मानसिक व्यावहारिक समस्या के रूप में समझने की जरूरत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement