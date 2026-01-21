scorecardresearch
 
शहर में रहने की जिद पर अड़ी थी पत्नी... बोली- गांव तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पति ने दबा दिया गला; 14 महीने पहले हुई थी दूसरी शादी

husband kills wife: पत्नी किसी भी हाल में भोपाल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और शहर में ही बसने की जिद पर अड़ी थी. आरोपी पति हेमराज चाहता था कि उसकी पत्नी उसके साथ उसके गांव में जाकर रहे.

पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी. मृतका और आरोपी पति के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहे थे.

ACP अक्षय चौधरी ने बताया कि पत्नी अपने पति के गांव में नहीं रहना चाहती थी और भोपाल में ही बसने की जिद कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान पति हेमराज ने पत्नी का गला दबाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी ने खुद महिला के परिजनों को फोन कर मामले की जानकारी दी. सूचना मिलने पर छोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

पुलिस ने आरोपी पति हेमराज को गिरफ्तार कर लिया है. वह सब्जी का ठेला लगाने का काम करता है. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 14 महीने पहले हुई थी और यह दोनों की दूसरी शादी थी. 

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले में विधिवत अपराध दर्ज किया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

    Advertisement