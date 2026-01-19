'मात्र उनकी एक आवाज में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया...', छात्रा ने जारी किया वीडियो, मदरसे के सामने पार्किंग पड़ी भारी

राजधानी भोपाल के कल्पना नगर में पूर्णिमा दुबे नाम की युवती ने आरोप लगाया है कि पार्किंग विवाद में उसके और उसके दोस्तों के साथ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की है. इस युवती ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उसने कहा कि वह भोपाल के कल्पना नगर में रहती है.

युवती ने बताया कि उसके दोस्त ने मदरसे के पास गाड़ी पार्क करने की कोशिश की, जैसा कि अक्सर वो लोग करते हैं. लेकिन मदरसे के सामने ऑटो में बैठे कुछ युवकों ने पहले तो इसपर आपत्ति ली और फिर ₹1000 रुपये की मांग करने लगे इसपर विवाद बढ़ गया.

युवती का आरोप है कि इस दौरान उन लोगों ने आवाज़ देकर मोहल्ले के और भी लोगों को बुला लिया और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करने लगे. युवती के दोस्तों को रॉड, बेल्ट जैसी चीज़ों से मारा गया.

यही नहीं, युवती का आरोप है कि इस दौरान लड़कों और उनके साथ आई महिलाओं ने उसके साथ भी मारपीट की और उसके बाल नोच लिए.

युवती ने आरोप लगाया कि इस दौरान किसी युवक ने कथित तौर पर 'कुर्बानी' का नारा भी लगाया.

युवती और उसके दोस्तों ने पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए ले गई और घायलों के मेडिकल में मारपीट की पुष्टि होने के बाद बीएनएस की धाराओं के तहत हमला करने वाले युवकों पर केस दर्ज किया गया है,

युवती का कहना है कि वो साल 2019 से घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन पहली बार उसको डर लग रहा है,

वहीं, मोहल्ले के मुस्लिम लोगों का कहना है कि पार्किंग विवाद था, जिसपर बात यहां तक पहुंच गई. लेकिन इसे हिंदू-मुस्लिम विवाद का रूप देना गलत है.

पुलिस ने आरोपियों को उठा लिया है. लेकिन किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत है. हम उसकी निंदा करते हैं. पढ़ी लिखी लड़की है. उसके साथ अशिक्षित युवकों ने मारपीट की.

